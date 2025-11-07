Dr. Furkan Dölek için 50 bin dolar kefaletle serbest kalma imkanı

ABD’de tutuklu Adanalı Türk bilim insanı Dr. Furkan Dölek hakkında, mahkeme tarafından 50 bin dolar kefalet ödenmesi halinde yargılama sürecinde serbest bırakılabileceği kararının çıktığı bildirildi. Gelişmeyi Türk Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC) yakından takip ediyor.

Gözaltı süreci ve aileden bilgilendirme

Kozan ilçesinde yaşayan Dölek ailesi, oğulları Dr. Furkan Dölek’in CERN ve Fermilab gibi dünya çapında araştırma merkezlerinde görev yaptığını, ağustos ayı başında ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza İdaresi (ICE) tarafından gözaltına alındığını öğrendiklerini aktardı. Ailenin verdiği bilgiye göre 4 Kasım’da ilk duruşması görüldü ve süreç halen devam ediyor.

Anne Zuhal Dölek, oğlunun bir an önce ülkesine dönmesini umduklarını belirterek şunları söyledi: 'Şu an hâlâ gözlem altında ve zor şartlarda. 50 bin dolar kefalet ücreti çıktı, ancak bu miktar bizi çok aşıyor. ‘GoFundMe’ platformu üzerinden 50 bin doların toplanması için kampanya başlattık. İnşallah toparlanırsa özgürlüğüne kavuşacak. Daha önce yaşadığı süreçte Adana’daki evimizi satıp o paranın büyük kısmını oğlumuza yollamıştık. Şimdi yeni kampanya ile bu tutarı toplamaya çalışıyoruz. Oğlum yaptığı bilimsel çalışmalarda usulsüzlükleri tespit ettiği için vizesi hukuksuz şekilde iptal edildi. Şu anda da ‘neden burada kaldın’ sorusuyla yargılanıyor. Çıkış için umutluydu ama 50 bin dolar bizim için çok büyük bir meblağ. Avukatları aracılığıyla görüştüğümüzde, yarım kalan bilimsel araştırmaları nedeniyle çok üzgün olduğunu belirtti.'

Kardeşten ve TASC'tan açıklama

Kız kardeşi Esra Dölek ise yazılı açıklamasında, 'Abim, dünyanın en saygın bilim merkezlerinden CERN, Virginia Tech ve Fermilab’da çalışmış bir fizikçi. Bilimsel dürüstlüğü ve şeffaflığı savunduğu için Amerika’da zorlu bir süreç yaşadı. Yaklaşık 70 gündür iddianamesiz olarak gözaltındaydı, ancak geçtiğimiz günlerde mahkeme 50 bin dolar kefaletle serbest bırakılmasına karar verdi. Bu, sadece abim için değil, adalet ve bilimin itibarı için de çok önemli bir gelişme. Şu anda tek adım kaldı, bu kefalet miktarının ödenmesi. Bunun için ‘Dr. Furkan Dölek İçin Özgürlük Kampanyası’ adıyla GoFundMe üzerinden bir bağış kampanyası başlattık. Toplanan her bağış yalnızca abimin özgürlüğüne kavuşması için değil, gelecekte benzer haksızlıklara uğrayan Türk vatandaşlarına hukuki destek sağlamak için kullanılacak. Çünkü kefalet iade edildiğinde bu tutar, tamamen Türk toplumunun hukuk mücadelesine bağışlanacak,' ifadelerini kullandı.

TASC tarafından yapılan yazılı açıklamada da süreç boyunca adil yargılanma hakkı, hukukun üstünlüğü ve masumiyet karinesi ilkelerinin korunmasının önemine dikkat çekilerek, Dr. Dölek’in serbest bırakılmasının adalet duygusu ve toplumsal güven açısından önemli bir gelişme olacağı vurgulandı.

Kefalet ve bağış kampanyası

Aile, GoFundMe üzerinden başlattıkları 'Dr. Furkan Dölek İçin Özgürlük Kampanyası' ile 50 bin dolar tutarındaki kefaletin toplanmasını hedefliyor. Aile ve destekçileri, toplanacak bağışların hem kefaletin ödenmesi hem de kefalet iade edildiğinde benzer hukuki desteklere kaynak oluşturması amacıyla kullanılacağını belirtiyor.

