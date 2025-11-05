Dr. Öcük: Yanlış dolgu uygulamaları kalıcı hasar ve ölüme neden olabilir

Gaziantep Özel Hatem Hastanesi Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Özcan Öcük, burun, dudak ve yüz hatlarına yapılan dolgu işlemleri hakkında önemli uyarılarda bulundu.

Uzman uyarısı

"Dolgu ve benzeri medikal estetik uygulamaları mutlaka uzman hekimler tarafından, uygun şartlarda ve Sağlık Bakanlığı onaylı ürünlerle yapılmalıdır" diyen Öcük, yanlış uygulamaların doku kaybı, kalıcı hasar hatta ölüm gibi ciddi sonuçlara neden olabileceğini vurguladı.

Öcük, son yıllarda artan merdiven altı estetik uygulamalara dikkat çekerek, bu tür işlemlerin ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirtti.

"Merdiven altı yapılan işlemlerde sakatlık, doku kaybı, kalıcı hasarlar hatta ölümle sonuçlanabilecek ciddi komplikasyonlar ortaya çıkabilir"

Dolgu, botoks ve mezoterapi gibi uygulamaların sertifikalı ve yetkin kişilerce gerçekleştirilmesi gerektiğini söyleyen Öcük, aksi takdirde ortaya çıkacak risklerin kabul edilemez olduğunu ifade etti. Ayrıca danışanların sosyal yaşam ve yaşam kalitesi beklentilerinin de göz önünde bulundurulması gerektiğini belirtti.

Hastane ortamında güvenlik

"Hatem Hastanesi bünyesindeki Estetik Merkezi’mizde; dolgu, botoks, lazer, fraksiyonel lazer, altın iğne ve mezoterapi gibi birçok medikal estetik işlem bizzat uzman doktorlarımız tarafından yapılmaktadır. Bu sayede hastalarımız, hem kullanılan ürünlerin Sağlık Bakanlığı onaylı olmasından hem de işlemlerin hastane ortamında, son derece hijyenik şartlarda gerçekleştirilmesinden emin olabilirler. Komplikasyon riskimiz oldukça düşüktür ve hastalarımızın güvenliği bizim için her zaman en öncelikli konudur"

Özetle, Op. Dr. Özcan Öcük hastaları medikal estetik işlemler için yetkili uzmanları tercih etmeye ve yalnızca Sağlık Bakanlığı onaylı ürünlerin kullanıldığı, hijyenik merkezlerde işlem yaptırmaya çağırdı.

