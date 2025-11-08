Dr. Sadi Konuk Hastanesi'nde Organ Bağışı İçin Lokma Dağıtıldı

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde organ bağışı farkındalığını artırmak amacıyla lokma dağıtıldı. Etkinlik, organlarını bağışlayanların anısına düzenlendi ve bağışın toplumdaki önemine dikkat çekildi.

Katılımcılar ve verilen mesajlar

Hastane Başhekimi Prof. Dr. Mine Gürsaç Çelik ile oyuncular Wilma Elles ve Emre Özmen etkinlikte yer alarak, organ bağışçıları için hayır lokması dağıttı.

Etkinlikte öne çıkan mesaj: "Vefat eden insanlar unutulmaz, onların bağışı başkalarına hayat olur".

Emre Özmen etkinlikle ilgili olarak, "Sessiz kahramanlar adına vesile oluyoruz. Herkesin buraya gelip bilinçlenmesi lazım" dedi.

Wilma Elles ise bağışın etkisini vurgulayarak, "Bir kişinin organ bağışıyla 7-8 kişi kurtarılabilir. 34 bin kişi organ bağışı bekliyor. Hepimiz bir gün organ bekliyor olabiliriz. Çok güzel deneyim ve güzel bir kültür. Her zaman hayatını kaybedenleri de düşünmeliyiz. Hayattan sonra hayat vermek istiyorsanız organlarımızı bağışlamak güzel bir şey" ifadelerini kullandı.

Etkinlik, toplumda organ bağışı bilincini artırmayı ve bağışçıların anısını yaşatmayı hedefledi.

BAKIRKÖY DR. SADİ KONUK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ'NDE ORGAN BAĞIŞI FARKINDALIĞINI ARTIRMAK AMACIYLA LOKMA DAĞITILDI.