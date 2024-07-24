Dr. Sadık Ahmet'in 29. Yıl Dönümü

Dr. Sadık Ahmet'in Anısına

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Batı Trakya Türk toplumunun unutulmaz liderlerinden Dr. Sadık Ahmet'in vefatının 29. yılı dolayısıyla bir anma mesajı yayımladı.

Özel’in Mesajı

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu sözlere yer verdi: "Batı Trakya Türklerinin eşitlik ve adalet taleplerinin unutulmaz lideri, Dostluk, Eşitlik ve Barış Partisinin kurucusu Dr. Sadık Ahmet'i şüpheli bir trafik kazasında yaşamını yitirmesinin 29. yıl dönümünde rahmet ve saygıyla anıyorum."

Dr. Sadık Ahmet'in Mirası

Dr. Sadık Ahmet, Batı Trakya Türkleri için eşitlik, adalet ve barış mücadelesini simgeleyen önemli bir figürdü. Anma etkinlikleri, onun mirasının hatırlanması ve yaşatılması açısından büyük önem taşımaktadır.