Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesi'nde 8 Yataklı Palyatif Bakım Hizmeti Devam Ediyor

Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesi'nde 8 yataklı palyatif servis, multidisipliner ekip ve eğitimlerle hasta ve yakınlarına kapsamlı destek sağlıyor.

Yayın Tarihi: 09.12.2025 14:35
Güncelleme Tarihi: 09.12.2025 14:35
Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesi'nde 8 Yataklı Palyatif Bakım Hizmeti Devam Ediyor

Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesi'nde 8 yataklı palyatif bakım hizmeti

Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesi iç hastalıkları uzmanı ve palyatif servis hekimi Uz. Dr. Yunus Demirkol, palyatif servisinde yürütülen uygulamalar ve vatandaşlara sunulan hizmetler hakkında bilgi verdi.

Hizmet tanımı ve kapsam

Dünya Sağlık Örgütü'nün palyatif bakımı, hasta ve ailesinin yaşamı tehdit eden sorunlarla karşılaştığında; ağrının ve diğer fiziksel, psikososyal ve manevi problemlerin erken dönemde belirlenmesi, dikkatlice değerlendirilmesi ve tedavi edilmesiyle acının önlenmesi, böylece hasta ve ailesinin yaşam kalitesinin artırılması olarak tanımlandığını hatırlatan Demirkol, palyatif bakım merkezlerinde hizmet verilen hastalıklar arasında kanser, Parkinson, Alzheimer, ileri evre kalp ve böbrek yetmezliği, geçirilmiş serebrovasküler olay bulunduğunu belirtti.

Hasta profili ve başlıca sorunlar

Demirkol, bu hastalıklara bağlı gelişen şiddetli ağrılar, bası yaraları, enfeksiyonlar, beslenme bozuklukları ve solunum sıkıntıları'nın palyatif serviste en sık karşılaşılan hasta profillerini oluşturduğunu ifade etti.

Ekip yapısı ve bakım yaklaşımı

Palyatif serviste hizmetin doktor liderliğinde multidisipliner bir ekip tarafından sağlandığını vurgulayan Demirkol, ekipte hemşire, psikolog, diyetisyen, sosyal çalışmacı, fizyoterapist ve manevi destek için din görevlileri'nin yer aldığını aktardı.

Demirkol, palyatif bakım ile yoğun bakım arasındaki farkı şöyle açıkladı: yoğun bakımda hastanın primer hastalığına yönelik küratif tedavi hedeflenirken, palyatif bakımda amaç hastalığa yönelik değil, hastalığın yol açtığı semptomları hedefleyen tedavi uygulamaktır.

Eğitim ve hasta yakınlarına destek

Palyatif bakımın olmadığı eski dönemlerde hasta yakınlarının yalnız kaldığını belirten Demirkol, serviste verilen eğitimlerle hasta yakınlarının eve döndüklerinde pansuman yapma, beslenme tüpü ile bakım gibi uygulamaları öğrenerek güvenle bakım verebildiklerini söyledi. Bazı hastaların kısa süreli, bazılarının ise 1-2 ay gibi daha uzun sürelerle serviste kaldığını kaydeden Demirkol, bilinci kapalı ve yemek yiyemeyecek durumda getirilen bir hastanın tedaviler sonrası evine dönebilmesinin ekibin tüm yorgunluğunu unutturduğunu anlattı.

Tesis ve bölgesel erişim

Hastanede tescilli 8 adet tek kişilik yataklı oda ile hizmet verildiğini belirten Demirkol, serviste hasta ve yakınlarının ortak kullanımına açık mutfak, ibadethane, taziye alanı ve dinlenme-aktivite odası bulunduğunu aktardı. Demirkol ayrıca hizmet verdikleri hasta profiline sadece Silvan ve Diyarbakır değil, Batman, Siirt ve Muş gibi çevre illerden de hasta kabul ettiklerini ve toplumdaki farkındalığı artırmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

