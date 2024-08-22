Drina Nehri'nde Göçmen Teknesi Batması: 9 Ölü

Drina Nehri'nde Tekne Faciası

Sırbistan ile Bosna-Hersek arasındaki Drina Nehri'nde meydana gelen bir tekne kazasında, düzensiz göçmenleri taşıyan bir tekne battı. Olay sonucunda 9 kişi hayatını kaybetti.

Olayın Geçmişi

Teknenin, Sırbistan'dan Bosna-Hersek'e geçmeye çalışırken alabora olduğu bildirildi. Sırbistan İçişleri Bakanı Ivica Dacic, yaptığı basın açıklamasında, kazanın gece saatlerinde gerçekleştiğini ve 8 cesedin müfettiş ekipleri tarafından çıkarıldığını, 1 cesedin ise Bosna-Hersek topraklarında bulunduğunu duyurdu.

Kurtarma Çalışmaları

Dacic, tekneden kurtulan kişilerin kimlik bilgilerini paylaşarak, 16 Suriye ve 2 Mısır vatandaşı olduğunu aktardı. Ölen göçmenlerin kimlik tespit çalışmalarının sürdüğü ifade edildi. Ayrıca, kazazedelerin arasında kadınlar ve çocukların da bulunduğu ve toplamda 18 kişinin çevre hastanelere sevk edildiği belirtildi.

Devam Eden Arama Kurtarma Faaliyetleri

Olayın yaşandığı bölgedeki arama kurtarma çalışmaları devam etmekte olup, olayın ardından geniş güvenlik önlemleri alındığı kaydedildi.