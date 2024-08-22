Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Drina Nehri'nde Göçmen Teknesi Batması: 9 Ölü

Sırbistan'da Drina Nehri'nde batan teknede 9 düzensiz göçmen hayatını kaybetti, arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Yayın Tarihi: 22.08.2024 17:18
Güncelleme Tarihi: 22.08.2024 17:18
Drina Nehri'nde Göçmen Teknesi Batması: 9 Ölü

Drina Nehri'nde Tekne Faciası

Sırbistan ile Bosna-Hersek arasındaki Drina Nehri'nde meydana gelen bir tekne kazasında, düzensiz göçmenleri taşıyan bir tekne battı. Olay sonucunda 9 kişi hayatını kaybetti.

Olayın Geçmişi

Teknenin, Sırbistan'dan Bosna-Hersek'e geçmeye çalışırken alabora olduğu bildirildi. Sırbistan İçişleri Bakanı Ivica Dacic, yaptığı basın açıklamasında, kazanın gece saatlerinde gerçekleştiğini ve 8 cesedin müfettiş ekipleri tarafından çıkarıldığını, 1 cesedin ise Bosna-Hersek topraklarında bulunduğunu duyurdu.

Kurtarma Çalışmaları

Dacic, tekneden kurtulan kişilerin kimlik bilgilerini paylaşarak, 16 Suriye ve 2 Mısır vatandaşı olduğunu aktardı. Ölen göçmenlerin kimlik tespit çalışmalarının sürdüğü ifade edildi. Ayrıca, kazazedelerin arasında kadınlar ve çocukların da bulunduğu ve toplamda 18 kişinin çevre hastanelere sevk edildiği belirtildi.

Devam Eden Arama Kurtarma Faaliyetleri

Olayın yaşandığı bölgedeki arama kurtarma çalışmaları devam etmekte olup, olayın ardından geniş güvenlik önlemleri alındığı kaydedildi.

İLGİLİ HABERLER

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

21 Ağustos 2024 Çarşamba günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

İslam Memiş’ten Kritik Uyarı: Bu Tarihe Kadar Altın ve Döviz Borçlanmayın!

22 Ağustos 2024 Perşembe günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı

Ankara, Antalya, Çanakkale, Bursa, İzmir, İstanbul, Adana, Antep, Düzce için müjdeli haber! Pazartesi ilk adımı atacağız

Çocuğu okula gidene 6545 TL'ye kadar yardım! Bakan az önce açıkladı: İşte detaylar

O Belediye KPSS 60 Puan İle Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak

İslam Memiş’ten Kritik Uyarı: Bu Tarihe Kadar Altın ve Döviz Borçlanmayın!

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

22 Ağustos 2024 Perşembe günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar

ŞOK Market 21 Ağustos 2024 İndirim Kataloğu Yayımlandı: iPhone, klima, buzdolabı, ve televizyonlarda çok büyük indirim!

SDÜ, KPSS'siz İlköğretim Mezunu Personel Alım İlanı Az Önce Geldi: Canlı Model Başvuruları Başladı!

21 Ağustos 2024 Çarşamba günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Türkiye genelinde hastanelerde en az 39,500 TL maaş ile çalışacak personel alımı başladı: Tıkla başvur