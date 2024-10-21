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Dron ile Bulunan Kaybolan Büyükbaş Hayvanlar Sivas'ta Sahibine Teslim Edildi

Sivas'ta kaybolan 13 büyükbaş hayvan, jandarma ekiplerinin dron yardımıyla bulunarak sahibine ulaştırıldı.

Yayın Tarihi: 21.10.2024 16:26
Güncelleme Tarihi: 21.10.2024 16:26
Dron ile Bulunan Kaybolan Büyükbaş Hayvanlar Sivas'ta Sahibine Teslim Edildi

Sivas'ta Dron Desteği ile Kaybolan Hayvanlar Bulundu

Sivas'ın Gürün ilçesinde, bir besici için talihsiz bir durum yaşandı. Akpınar köyünde yaşayan H.D, 13 büyükbaş hayvanının kaybolduğunu fark ettikten sonra hemen jandarma ekiplerine başvurdu.

Jandarma Ekipleri Hızla Hareket Geçti

H.D'nin ihbarı üzerine Gürün İlçe Jandarma Komutanlığı, kaybolan hayvanların izini sürmek için hızlı bir şekilde harekete geçti. Ekipler, kaybolma olayının yaşandığı bölgeyi havadan taramak için dron teknolojisini kullandı.

Hayvanlar Kısa Sürede Bulundu

Dron ile gerçekleştirilen arama çalışmaları, kısa bir süre zarfında olumlu sonuç verdi. Jandarma ekipleri, kaybolan 13 büyükbaş hayvanı bulmayı başardı.

Hayvanlar Sahibine Teslim Edildi

Bulunan hayvanlar, jandarma ekipleri tarafından sahibine güvenli bir şekilde teslim edildi. Bu olay, dron teknolojisinin tarım ve hayvancılık alanındaki önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

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