Drone Şampiyonası Isparta'da Başarıyla Tamamlandı

Drone Şampiyonası Isparta'da Gerçekleştirildi

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) çerçevesinde düzenlenen Drone Şampiyonasının ilk etabı, Isparta'da başarılı bir şekilde tamamlandı.

Heyecan Dolu Yarışmalar

Atatürk Stadı'nda gerçekleştirilen organizasyona toplam 32 dron pilotu katıldı. Yarışmayı izlemek üzere Isparta Valisi Aydın Baruş, AK Parti Isparta Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz, MHP Isparta Milletvekili Hasan Basri Sönmez, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Çatal ve Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen yer aldı.

Dereceye Girenler

Yarışmanın sonucunda Atakan Mercimek birinci, Nazım Tütün ikinci, Burak Mercimek üçüncü ve Doruk Cengiz dördüncü olarak başarılı oldu.

Yeteneklerin Gelişimi Önemli

Isparta Valisi Aydın Baruş, ödül töreninde yaptığı konuşmada, "TEKNOFEST'in önemli ayaklarından birinin Isparta'da düzenlenmiş olmasından dolayı mutluluk duyuyorum. Ispartalı gençlerin bu yarışmadaki ilgi ve katılımları bizlere umut veriyor," dedi. Ayrıca, yarışmanın organizasyonunda emeği geçenlere de teşekkür etti.

Gençlerin Azmi ve Başarıları

T3 Vakfı Genel Sekreteri Muhammet Saymaz, gençlerin sürec boyunca gösterdikleri çaba ve fedakarlığın altını çizdi. Saymaz, "Festival kaybedeni olmayan bir etkinliktir. Gençler burada problem çözme becerilerini geliştirdi," ifadelerini kullandı.

Geleceğe Yönelik Vizyon

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de gençlerin başarılarının kendilerini mutlu ettiğini belirterek, "Dünyadaki teknolojik gelişmeleri takip eden bir ülke olmanın gururunu taşıyoruz" dedi.

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında düzenlenen "Drone Şampiyonası"nın birinci etabı Isparta'da sona erdi. Atatürk Stadı'ndaki organizasyonda, 32 dron pilotu mücadele etti.

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında düzenlenen "Drone Şampiyonası"nın birinci etabı Isparta'da sona erdi. Atatürk Stadı'ndaki organizasyonda, 32 dron pilotu mücadele etti.

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında düzenlenen "Drone Şampiyonası"nın birinci etabı Isparta'da sona erdi. Atatürk Stadı'ndaki organizasyonda, 32 dron pilotu mücadele etti.

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında düzenlenen "Drone Şampiyonası"nın birinci etabı Isparta'da sona erdi. Atatürk Stadı'ndaki organizasyonda, 32 dron pilotu mücadele etti.