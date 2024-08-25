Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Drone Şampiyonası Isparta'da Başarıyla Tamamlandı

TEKNOFEST kapsamındaki Drone Şampiyonası'nın ilk etabı Isparta'da gerçekleştirildi ve kazananlar ödüllerini aldı.

Yayın Tarihi: 25.08.2024 23:28
Güncelleme Tarihi: 25.08.2024 23:30
Drone Şampiyonası Isparta'da Başarıyla Tamamlandı

Drone Şampiyonası Isparta'da Gerçekleştirildi

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) çerçevesinde düzenlenen Drone Şampiyonasının ilk etabı, Isparta'da başarılı bir şekilde tamamlandı.

Heyecan Dolu Yarışmalar

Atatürk Stadı'nda gerçekleştirilen organizasyona toplam 32 dron pilotu katıldı. Yarışmayı izlemek üzere Isparta Valisi Aydın Baruş, AK Parti Isparta Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz, MHP Isparta Milletvekili Hasan Basri Sönmez, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Çatal ve Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen yer aldı.

Dereceye Girenler

Yarışmanın sonucunda Atakan Mercimek birinci, Nazım Tütün ikinci, Burak Mercimek üçüncü ve Doruk Cengiz dördüncü olarak başarılı oldu.

Yeteneklerin Gelişimi Önemli

Isparta Valisi Aydın Baruş, ödül töreninde yaptığı konuşmada, "TEKNOFEST'in önemli ayaklarından birinin Isparta'da düzenlenmiş olmasından dolayı mutluluk duyuyorum. Ispartalı gençlerin bu yarışmadaki ilgi ve katılımları bizlere umut veriyor," dedi. Ayrıca, yarışmanın organizasyonunda emeği geçenlere de teşekkür etti.

Gençlerin Azmi ve Başarıları

T3 Vakfı Genel Sekreteri Muhammet Saymaz, gençlerin sürec boyunca gösterdikleri çaba ve fedakarlığın altını çizdi. Saymaz, "Festival kaybedeni olmayan bir etkinliktir. Gençler burada problem çözme becerilerini geliştirdi," ifadelerini kullandı.

Geleceğe Yönelik Vizyon

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de gençlerin başarılarının kendilerini mutlu ettiğini belirterek, "Dünyadaki teknolojik gelişmeleri takip eden bir ülke olmanın gururunu taşıyoruz" dedi.

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında düzenlenen "Drone Şampiyonası"nın...

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında düzenlenen "Drone Şampiyonası"nın birinci etabı Isparta'da sona erdi. Atatürk Stadı'ndaki organizasyonda, 32 dron pilotu mücadele etti.

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında düzenlenen "Drone Şampiyonası"nın...

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında düzenlenen "Drone Şampiyonası"nın birinci etabı Isparta'da sona erdi. Atatürk Stadı'ndaki organizasyonda, 32 dron pilotu mücadele etti.

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında düzenlenen "Drone Şampiyonası"nın...

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında düzenlenen "Drone Şampiyonası"nın birinci etabı Isparta'da sona erdi. Atatürk Stadı'ndaki organizasyonda, 32 dron pilotu mücadele etti.

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında düzenlenen "Drone Şampiyonası"nın...

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında düzenlenen "Drone Şampiyonası"nın birinci etabı Isparta'da sona erdi. Atatürk Stadı'ndaki organizasyonda, 32 dron pilotu mücadele etti.

İLGİLİ HABERLER

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

ŞOK Market 21 Ağustos 2024 İndirim Kataloğu Yayımlandı: iPhone, klima, buzdolabı, ve televizyonlarda çok büyük indirim!

22 Ağustos 2024 Perşembe günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

KOBİ'ler İçin KOSGEB Destek Paketi: Dijital Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik

Asgari Ücret Ocak 2025'te Ne Kadar Artacak? İşte Enflasyon ve Refah Payı ile Hesaplanan 4 Farklı Zam Oranı

BİM 23-29 Ağustos 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Okul Sezonu İçin Büyük İndirimler Başladı! Önce BİM'e Sonra Okula

Ankara, Antalya, Çanakkale, Bursa, İzmir, İstanbul, Adana, Antep, Düzce için müjdeli haber! Pazartesi ilk adımı atacağız

Çocuğu okula gidene 6545 TL'ye kadar yardım! Bakan az önce açıkladı: İşte detaylar

O Belediye KPSS 60 Puan İle Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak

İslam Memiş’ten Kritik Uyarı: Bu Tarihe Kadar Altın ve Döviz Borçlanmayın!

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

22 Ağustos 2024 Perşembe günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar

ŞOK Market 21 Ağustos 2024 İndirim Kataloğu Yayımlandı: iPhone, klima, buzdolabı, ve televizyonlarda çok büyük indirim!