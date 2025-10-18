DSİ ve İçişleri Bakanlığı'ndan Toplu Personel Alımı: DSİ Bilişim ve 65 Kaymakam Adayı

DSİ ve İçişleri Bakanlığı personel alımları Resmi Gazete'de

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü ile İçişleri Bakanlığı, yeni personel alımına ilişkin duyurularını Resmi Gazete üzerinden yayımladı. Kamu sektöründe kariyer hedefleyen binlerce adayın dikkatini çeken iki ayrı ilan aynı dönemde ilan edildi.

DSİ Personel Alımı

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı bünyesine sözleşmeli bilişim personeli alacağını açıkladı. İlanda verilen ücret skalası dikkat çekerken, pozisyona göre aylık brüt sözleşme ücret tavanının bazı pozisyonlarda 4 kata kadar ödenebileceği bildirildi.

Toplam kontenjan: 9 kişi

İlanda yer alan pozisyonlar ve ücret tavanları şu şekilde belirtildi:

Kıdemli Yazılım Geliştirme Uzmanı: 1 kişi (4 katına kadar), 1 kişi (3 katına kadar)

Yazılım Geliştirme Uzmanı: 2 kişi (2 katına kadar)

Kıdemli Siber Güvenlik Uzmanı: 1 kişi (4 katına kadar)

Kıdemli Veri Tabanı Uzmanı: 1 kişi (3 katına kadar)

Kıdemli Sistem Uzmanı: 1 kişi (3 katına kadar)

Ağ Uzmanı: 1 kişi (2 katına kadar)

Proje Yöneticisi: 1 kişi (2 katına kadar)

DSİ Başvuru Şartları

Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesindeki genel şartları taşıması; ilgili mühendislik fakültelerinden mezun olması ve pozisyonun gerektirdiği mesleki tecrübeye (genellikle 3 ila 5 yıl) sahip olması gerekiyor. Adayların ayrıca güncel programlama dillerinden en az iki tanesini bildiklerini belgelemeleri

İçişleri Bakanlığı 65 Kaymakam Adayı Alacak

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan ilana göre, toplam 65 kaymakam adayı alımı için yazılı sınav düzenlenecek. Sınava girecek adaylarda belirli lisans programlarından mezun olma veya denkliğe sahip olma şartı aranıyor.

Kaymakamlık Başvuru Şartları

Kaymakamlık sınavına başvurabilmek için yurt içindeki üniversitelerin veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yabancı üniversitelerin; uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, iktisat, işletme, maliye gibi bölümlerinden mezun olmak gerekiyor. Ayrıca hukuk fakültesi mezunları da sınava başvurabiliyor. Mühendislik, tarih, sosyoloji gibi farklı bölümlerden mezun olan adayların ise belirtilen alanlarda tezli lisansüstü eğitim yapmış olmaları şartı aranmakta.

Yaş ve askerlik şartı: Başvuracak adayların 01 Ocak 2025 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış (1 Ocak 1990 ve sonrası doğumlular) olması gerekiyor. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak (yapmış, ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak) şartı aranıyor.

Başvuru ve Sınav Takvimi

Adaylar başvurularını ÖSYM üzerinden 23-30 Ekim 2025 tarihleri arasında yapacak. Bu tarihler kaçırılırsa son başvuru tarihi olarak 6 Kasım 2025 fırsatı verilecek. Yazılı sınav ise 6 Aralık 2025 Cumartesi günü saat 10:15'te gerçekleştirilecek.

Sınav, şu merkezlerde yapılacak: Adana, Ankara, Antalya, Diyarbakır, Erzurum, İstanbul, İzmir ve Trabzon.

Her iki ilana ilgi duyan adayların yayımlanan şartları ve takvimi dikkatle incelemesi, başvuru belgelerini ve sınav takvimini takip etmesi önem taşıyor.