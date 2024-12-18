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DSÖ: 2014'ten Bu Yana 70 Bin Düzensiz Göçmen Hayatını Kaybetti

Dünya Sağlık Örgütü, 2014'ten bu yana 70 binden fazla düzensiz göçmenin öldüğünü açıkladı ve göç sürecinde güvenliğin önemine dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 18.12.2024 19:02
Güncelleme Tarihi: 18.12.2024 19:02
DSÖ: 2014'ten Bu Yana 70 Bin Düzensiz Göçmen Hayatını Kaybetti

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü kapsamında dikkat çeken bir açıklama yaptı. Örgüt, 2014'ten bu yana 70 binden fazla düzensiz göçmenin hayatını kaybettiğini bildirdi.

DSÖ, bu korkunç istatistiğin göç sürecindeki tehlikeleri gözler önüne serdiğini vurguladı. Güvenli, düzenli ve onurlu bir göç sürecinin sağlanması gerektiğini ifade eden DSÖ, tüm dünya ülkelerine çağrıda bulundu.

Paylaşımda, "Hiçbir yolculuğun trajediyle sonuçlanmaması gerektiği" belirtilirken, sağlık haklarının korunması ve daha fazla ölümün önlenmesi için önlemlerin alınması gerektiği kaydedildi.

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