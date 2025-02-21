DSÖ: 2025'te Ukrayna'da 9,2 Milyon Kişi Sağlık Yardımına İhtiyaç Duyacak

Dünya Sağlık Örgütü'nden Ukrayna İçin Endişe Verici Tahmin

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Ukrayna Temsilcisi Jarno Habicht, bu yıl Ukrayna'da 9,2 milyon kişinin sağlık yardımına ihtiyaç duymasının beklendiğini duyurdu.

Habicht, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde düzenlenen haftalık basın toplantısına çevrim içi katılarak önemli açıklamalarda bulundu. Savaşın Şubat 2022'de başladığını hatırlatan Habicht, Ukrayna halkının yüzde 25'inin tıbbi hizmetlere erişimlerinin, savaş öncesi döneme kıyasla kötüleştiğini belirtti.

Habicht, bu süreçte DSÖ'nün sağlık alanında 2.209'dan fazla saldırıyı belgelediğini ifade etti. Ayrıca, 2025'te Ukrayna'da tahminen 9,2 milyon kişinin bir tür sağlık yardımına ihtiyaç duyacağına dikkat çekti.

DSÖ ve ortaklarının, en kritik ihtiyaçlara odaklanarak 3 milyon kişiye ulaşmayı hedeflediklerini vurgulayan Habicht, hayat kurtaran hizmetler için 130 milyon dolardan fazla kaynağa ihtiyaçları olduğunu da sözlerine ekledi.