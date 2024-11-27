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DSÖ Afrika Bölge Direktörü Faustine Ndugulile, Tedavi Gördüğü Hindistan'da Hayatını Kaybetti

DSÖ Afrika Bölge Direktörü Faustine Ndugulile, tedavi gördüğü Hindistan'da hayatını kaybetti. Tanzanya'da yas var.

Yayın Tarihi: 27.11.2024 13:29
Güncelleme Tarihi: 27.11.2024 13:29
DSÖ Afrika Bölge Direktörü Faustine Ndugulile, Tedavi Gördüğü Hindistan'da Hayatını Kaybetti

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Afrika Bölge Direktörü olarak atanan Tanzanyalı Faustine Ndugulile, tedavi gördüğü Hindistan'da yaşamını yitirdi.

Tanzanya Meclis Başkanı Tulia Ackson, 55 yaşındaki Ndugulile'nin cenazesinin ülkesine getirilmek üzere yolda olduğunu açıkladı. Cenaze töreninin tarihi ise daha sonra duyurulacak.

Devlet Başkanı Samia Suluhu Hassan, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, Ndugulile'nin ölümünü “yıkıcı” olarak nitelendirerek, ailesine başsağlığı diledi.

DSÖ Genel Müdürü Tedros Adhanom Ghebreyesus de, Ndugulile'nin ani ölümünden dolayı derin üzüntü duyduğunu belirterek, “Ndugulile'nin ailesine, yakınlarına, parlamentoya ve Tanzanya halkına en içten taziyelerimi sunuyorum.” ifadelerini kullandı.

Ndugulile, Tanzanya'nın ticari başkenti Darüsselam Kigamboni bölgesinin milletvekilliği görevini yürütmekteydi. Daha önce Sağlık Bakan Yardımcılığı ve Bilgi İletişim Bakanlığı görevlerini de üstlenmişti.

Ağustos ayında DSÖ Afrika Bölge Direktörü olarak atanan Ndugulile, Şubat 2025’te görevini iki dönem direktörlük yapan Dr. Matshidiso Moeti'den devralması planlanıyordu. DSÖ Afrika Bölge Direktörü olarak seçilmesinin ardından yaptığı konuşmada, Afrika halkının sağlık ve refahını artırma konusundaki kararlılığını vurgulamıştı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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