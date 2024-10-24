DSÖ, Afrika'da 134 Çocuk Felci Vakası Tespit Etti

DSÖ Afrika'da Çocuk Felci Vakalarını Açıkladı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Afrika kıtasında bu yıl 7 farklı ülkede toplam 134 çocuk felci (polio) vakasının bildirilmiş olduğunu açıkladı.

Dr. Moeti'nin Açıklamaları

DSÖ Afrika Bölge Direktörü Dr. Matshidiso Moeti, "Dünya Çocuk Felci Günü" özelinde sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, tip-2 çocuk felci varyantının Burkina Faso, Kamerun, Orta Afrika Cumhuriyeti, Çad, Mali, Nijer ve Nijerya'da tespit edildiğini ifade etti. Moeti, 5 Eylül itibarıyla bu ülkelerde toplam 134 tip-2 çocuk felci vakası kaydedildiğinin altını çizdi.

Güney Afrika'da İlerleme

Dr. Moeti, Güney Afrika bölgesinde çocuk felcinin ortadan kaldırılması yolunda önemli adımlar atıldığını belirtti. 2022 yılından bu yana Güney Afrika'da hiçbir çocuk felci vakasının rapor edilmediğini, Malawi, Mozambik, Tanzanya ve Zambiya'da ise virüsün yok edilmesi umudunun sürdüğünü dile getirdi.

Aşı Kampanyası Çağrısı

Moeti, Çad Gölü Havzası ve Sahel bölgesindeki ülkeler arasında işbirliğinin artırılması gerektiğine vurgu yaparak, kıtada çocuk felcinin sona ermesi için aşı kampanyalarının hızlandırılması çağrısında bulundu.