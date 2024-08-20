DSÖ Avrupa Direktörü: M Çiçeği Virüsü Kovid-19 Değil

DSÖ Avrupa Bölge Direktörü'nden Açıklamalar

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge, M çiçeği (mpox) virüsünün, yeni bir Kovid-19 pandemisi olmadığını net bir şekilde ifade etti. Kluge, DSÖ Sözcüsü Tarik Jasarevic ile birlikte, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde düzenlenen haftalık basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

M Çiçeği Virüsü ve Vaka İstatistikleri

Kluge, M çiçeği virüsünün Doğu ve Orta Afrika'da meydana gelen salgınında görülen türünün Klad 1, Avrupa'da ise 2022'den itibaren bildirilen vakaların Klad 2 olduğunu belirtmiş ve Klad 1 hakkında daha fazla bilgi edinilmesi gerektiğini vurgulamıştır. "M çiçeği virüsü yeni Kovid-19 değil," diyen Kluge, virüsün temas yoluyla yayıldığını ve Avrupa'da bu virüsün enfeksiyonunu engellemek için gerekli önlemlerin alındığını kaydetti.

Avrupa'da M Çiçeği Vakaları

Kluge, Avrupa'da M çiçeği virüsünün Klad 2 türüne ait her ay ortalama 100 vakaya rastlandığını belirtti. Ayrıca, "Klad 1 türü nedeniyle yaşanan pandemik endişeler, Avrupa'nın Klad 2'ye yeniden odaklanmasına olanak tanıyor. Bu bağlamda, M çiçeği virüsünün izlenmesi ve vaka tanısını güçlendirmeliyiz," şeklinde ekledi. Kluge, sağlıklı kamu sağlığı önerilerinin bilimsel temellere dayalı olması gerektiğini ve ihtiyacı olanlara aşı ile antiviral tedavi sağlanması gerektiğini vurguladı.

DSÖ ve Maske Kullanımı Üzerine

Bir soru üzerine, DSÖ Sözcüsü Jasarevic, M çiçeği virüsüne karşı maske takmayı öneremediklerini belirtti. Virüsün yakın temas yoluyla bulaştığını ifade eden Jasarevic, bulaşıcılık ve muhtemel mutasyonlar konusundaki endişeleri takip etmenin önemine dikkat çekti. Kovid-19 pandemisi sırasında edinilen deneyimlerin, M çiçeği virüsü ile mücadelede küresel iş birliğine olan ihtiyacı artırdığını ifade etti.

M Çiçeği Virüsü Nedir?

DSÖ'ye göre, M çiçeği virüsü, Poxviridae ailesine ve Orthopoxvirus cinsine ait maymun çiçeği virüsü ile ilişkili bir viral hastalıktır. Belirtileri arasında yüksek ateş, baş, sırt ve kas ağrıları, lenf bezlerinde şişlik, yorgunluk ve ciltte su çiçeği benzeri kabarcıklar yer almaktadır. M çiçeği virüsü, fareler ve sincaplar gibi kemirgenlerde veya enfekte bireylerden bulaşmaktadır. Bulaşma riskleri arasında vücut sıvılarıyla temas, döküntülerin bulunduğu eşyaları kullanmak ve doğrudan döküntülerle temas etmek yer almaktadır.