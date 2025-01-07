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DSÖ: Çin'de Solunum Yolu Hastalıkları Kış İçin Olağan Seviyelerde

Dünya Sağlık Örgütü'nden yapılan açıklamada, Çin'deki solunum yolu hastalıklarının kış mevsimi için olağan seviyelerde olduğu belirtildi.

Yayın Tarihi: 07.01.2025 15:04
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 15:04
DSÖ: Çin'de Solunum Yolu Hastalıkları Kış İçin Olağan Seviyelerde

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Margaret Harris, Çin'de bildirilen solunum yolu hastalıklarının kış mevsimi için olağan seviyelerde olduğunu duyurdu. Harris, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Harris, Çin'de gözlemlenen solunum yolu virüslerine, özellikle İnsan Metapnömovirüsü (HMPV) vakalarına medya tarafından yoğun bir ilgi gösterildiğine dikkat çekti. Ayrıca, Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi raporuna göre, kış aylarında beklenildiği gibi ülkede solunum yolu enfeksiyonlarında bir artış yaşandığını hatırlattı.

Harris, Çin'in grip benzeri hastalıklar ve şiddetli akut solunum yolu enfeksiyonları için bir koruyucu gözetim sistemine sahip olduğunu vurguladı. Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi verilerine dayanan açıklamasında, bu enfeksiyonlara neden olan patojenlerin bilindiğini belirtti. Bu patojenler arasında mevsimsel grip virüsü, Solunum Sinsityal Virüsü (RSV), HMPV ve Kovid-19'a neden olan virüs yer almaktadır.

Harris, Çin'de patojenler arasında en yaygın ve artış gösteren virüsün mevsimsel grip olduğunu ifade ederek, geçen yıl sonunda grip için pozitif test oranının semptom gösteren kişiler arasında %30'dan fazla olduğunu kaydetti. Ayrıca, solunum yolu enfeksiyonu seviyelerinin kış mevsimi için olağan olduğunu ve yetkililerin şu anda hastane kullanımının geçen yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında daha düşük olduğunu bildirdiğini söyledi.

DSÖ'nün Küresel Grip Gözetim ve Müdahale Sistemi, kış mevsiminin yaşandığı Asya, Avrupa, Afrika'nın bazı bölgeleri ve Karayipler'deki birkaç ülkede gripte artan eğilimler kaydettiği bilgisi verildi.

Harris, HMPV'nin yeni bir virüs olmadığını ve ilk kez 2001'de görüldüğünü anımsatarak, bunun kış ve ilkbahar dönemlerinde dolaşan yaygın bir virüs olduğunu vurguladı. Hastalanmaktan kaçınmanın ve basit önlemler almanın virüsün yayılmasını engelleyebileceğini belirten Harris, yaşlılar veya bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerin daha yüksek risk grubunda olduğunu ve bu kişilerin hasta hissetmeleri durumunda tıbbi yardım alması gerektiğini vurguladı.

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