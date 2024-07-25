DSÖ'den Avrupa'da Alkol Tüketiminde Azalma İçin Acil Eylem Çağrısı

Avrupa'da Alkol Tüketiminin Son Durumu

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Avrupa'da alkol tüketiminin azaltılması için acil eylem talep etti. Avrupa, yılda ortalama 9,2 litrelik alkol tüketimiyle dünyada bu alanda lider konumda bulunuyor.

Alkol Tüketiminin Sağlık Üzerindeki Etkileri

DSÖ, yeni yayımladığı raporla, alkol nedeniyle her yıl yaklaşık 800 bin kişinin yaşamını yitirdiğini belirtiyor. Avrupa'da her gün 2,200 kişi alkole bağlı sebeplerden dolayı hayatını kaybediyor; bu rakam, bölgedeki toplam ölümlerin neredeyse %9'unu oluşturuyor. Alkol tüketiminin aile içi şiddet, trafik kazaları ve ruh sağlığı sorunlarına yol açtığı bilinmesine rağmen, birçok kişi bu zararların farkında değil.

Erkekler Daha Fazla Tüketiyor

DSÖ’nün verilerine göre, Avrupa'da erkekler, kadınlardan yaklaşık dört kat daha fazla alkol tüketiyor. Yetişkin nüfusun üçte ikisi alkol kullanırken, her on kişiden biri alkol bağımlısı olarak tanımlanıyor. Uzmanlar, alkol tüketiminin kalp ve damar hastalıklarına, kanser gibi ciddi sağlık sorunlarına ve karaciğer sirozu gibi hastalıklara yol açabileceğini vurguluyor.

Alkol Tüketimini Azaltmanın Yolu

Buna rağmen, Avrupa Birliği ülkelerinde son on yılda alkol tüketiminde bir azalma gözlemlenmemiştir. DSÖ, Rusya, Ukrayna ve Türkiye gibi ülkelerin alkol üzerindeki vergileri artırarak bu konuda önemli adımlar attığını belirtmektedir. Avrupa'nın çoğu ülkesi ise DSÖ'nün önerilerini, alkol vergilerinin artırılması, reklamların kısıtlanması ve alkolün erişilebilirliğinin azaltılması gibi konularda yeterince dikkate almıyor. Bu bağlamda, DSÖ, 2025 yılına kadar Avrupa'daki alkol tüketimini sınırlamak için harekete geçme çağrısını yeniliyor.