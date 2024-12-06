DSÖ'den Çarpıcı Açıklama: Gazze'deki 273 Misyondan Yüzde 58'i Engellendi

DSÖ'den Gazze Açıklaması: Misyonların Yüzde 58'i Engellendi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Filistin Temsilcisi Rik Peeperkorn, Gazze'de Ekim 2023 ile Aralık 2024 arasında planlanan 273 misyonun yüzde 58'inin reddedildiğini, iptal edildiğini veya engellendiğini duyurdu.

İsrail Saldırıları Sağlık Hizmetlerini Engelliyor

Peeperkorn, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyine yönelik kara saldırılarının sağlık hizmetlerine erişimi ciddi şekilde engellediğini bildirdi. Kemal Advan, El-Avde ve Endonezya Hastanelerine erişimin ciddi şekilde kısıtlandığı ifade edildi ve kritik tıbbi malzeme, yakıt ve kan ünitesinde kıtlık yaşandığı belirtildi.

Kayıplar Giderek Artıyor

Peeperkorn, Kemal Advan Hastanesi'nde dün yaşanan saldırıyı da aktardı, bu saldırı sonucunda 16 yaşında bir çocuğun hayatını kaybettiği ve 12 kişinin yaralandığı bilgisini paylaştı.

Tıbbi Tahliyelere Devam

Gazze'den tıbbi tahliyelere devam edildiğini vurgulayan Peeperkorn, 7 Ekim 2023'ten bu yana 5 bin 325 hastanın Gazze dışına tahliye edildiğini, bunlardan 4 bin 947'sinin 7 Mayıs'tan önce Refah Sınır Kapısı üzerinden tahliye edildiğini açıkladı. Bu hastalar arasında 4 bin 43 çocuk bulunduğu kaydedildi.

Hayatta Kalma Mücadelesi

Peeperkorn, Gazze genelinde en az 12 bin hastanın hayatta kalabilmesi için hala tıbbi tahliyeye ihtiyaç duyduğunu dile getirdi. Ayrıca, saldırılardan önce günlük yaklaşık 100 hastanın özel tedavi için tahliye edildiğini hatırlattı.

Sağlık Hizmetlerine Yönelik Saldırılar

Peeperkorn, 7 Ekim 2023'ten 6 Aralık 2024'e kadar gazze'de 591 ve Batı Şeria'da 658 olmak üzere 1249'dan fazla sağlık hizmetlerine yönelik saldırı doğrulandığını bildirdi.

Çadırda Yaşayanlar İçin Endişe

A.A. muhabirinin çadırda yaşayan Filistinlilerin durumu hakkında sorduğu bir soruya yanıt veren Peeperkorn, çadırların durumu ve mevcut şartları konusunda son derece endişeli olduklarını ifade etti. Gazze'deki kış mevsimi için yeterli hazırlığın olmaması da tedirgin edici bir durum olarak kaydedildi.

Peeperkorn, ateşkesin sağlanması ve insani yardım çalışanlarının görevlerini gerektiği gibi gerçekleştirmeleri için ihtiyaç duyulduğunu yineledi.