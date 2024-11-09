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DSÖ'den Endişe Verici Açıklama: Gazze'nin Kuzeyinde Kıtlık Tehditi

Dünya Sağlık Örgütü, Gazze'nin kuzeyinde kıtlık yaşanma olasılığının artmasıyla ilgili endişelerini dile getirdi.

Yayın Tarihi: 09.11.2024 13:18
Güncelleme Tarihi: 09.11.2024 13:18
DSÖ'den Endişe Verici Açıklama: Gazze'nin Kuzeyinde Kıtlık Tehditi

Dünya Sağlık Örgütü'nden Kıtlık Uyarısı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Birleşmiş Milletler Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması'nın (IPC) Gazze'nin kuzeyinde kıtlık yaşanma ihtimalinin yakın olduğuna dair raporunun son derece endişe verici olduğunu açıkladı.

İnsani Yardım Çağrısı

Ghebreyesus, İsrail'in yoğun saldırıları altında bulunan Gazze'nin kuzeyine yönelik insani yardım çağrısında bulunarak, "Günler içinde öncelikle gıda ve şiddetli yetersiz beslenme için ilaçlar olmak üzere insani yardımların derhal artırılmasını ve güvenli bir şekilde erişim sağlanmasını talep ediyoruz," dedi.

Yıkım Boyutları

BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilerine Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) Kıdemli İletişim Görevlisi Louise Wateridge, dün Gazze'nin kuzeyindeki yıkımın boyutlarını gösteren bir video paylaşarak bölgenin "mezarlığa döndüğünü" ifade etti.

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