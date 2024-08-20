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DSÖ'den Filistin'deki Sağlık Hizmetlerine Yönelik Saldırılar Hakkında Çarpıcı Rapor

DSÖ, işgal altındaki Filistin'de sağlık hizmetlerine yönelik 1039 saldırı gerçekleştiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 20.08.2024 16:00
Güncelleme Tarihi: 20.08.2024 16:00
DSÖ'den Filistin'deki Sağlık Hizmetlerine Yönelik Saldırılar Hakkında Çarpıcı Rapor

DSÖ Raporu: Filistin'deki Sağlık Hizmetleri Hedef Alındı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), işgal altında bulunan Filistin topraklarında sağlık hizmetlerine yönelik 1039 saldırı yaşandığını duyurdu. Bu saldırıların 504’ü, Ekim 2023 itibarıyla Gazze’de gerçekleşti.

DSÖ, bu konudaki bilgileri sosyal medya platformu X üzerinden paylaştı. Yapılan açıklamada, "İşgal altındaki Filistin topraklarında sağlık hizmetlerine yönelik 1039 saldırı gerçekleştirilmiştir, bunların 504'ü Ekim 2023’ten bu yana Gazze’de yaşanmıştır" ifadelerine yer verilerek, sağlık hizmetlerinin hedef alınmasının kabul edilemez olduğu vurgulandı.

İsrail'in Gazze'ye Yönelik Saldırıları

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim 2023'te kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık vermek maksadıyla kapsamlı bir saldırı başlattı. İlgili saldırılarda İsrail'in 1200 askerinin öldüğünü ve 5132 kişi yaralandığını bildirilmiştir.

7 Ekim'den itibaren Gazze'ye düzenlenen saldırılar sonucunda, 40 bin 173 Filistinli hayatını kaybetmiş, bunların 16 bin 480’i çocuk ve 10 bin 980’i kadın olarak kaydedilmiştir. Ayrıca, sivil altyapının hedef alınmasıyla birlikte halkın sığındığı hastaneler ve eğitim kurumları da tahrip edilmiştir.

İnsani Ara ve Sonrasındaki Gelişmeler

İsrail ordusu, 7 Ekim'den bu yana 330’u karadan işgal sürecinde olmak üzere 693 askerinin yaşamını yitirdiğini ve 10056 askerinin yaralandığını açıklamıştır. Çatışmaların ardından 24 Kasım 2023’te kısa bir insani ara verilmiş, bu süreçte 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı olarak serbest bırakılmıştır. Ancak, İsrail’in binlerce Filistinliyi alıkoymaya ve hapsetmeye devam ettiği bildirilmektedir.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki Durum

7 Ekim’den bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te de İsrail askerleri ile yerleşimcilerin saldırıları sonucunda 635 Filistinli hayatını kaybetmiştir. Bu durum, bölgedeki insani krizin derinleşmesine yol açmaktadır.

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