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DSÖ'den Gazze'deki Aksa Şehitleri Hastanesi'ne Yönelik Saldırı Açıklaması

DSÖ, Aksa Şehitleri Hastanesi'nden korkunç haberler geldiğini belirtti. İsrail'in saldırılarının durdurulması çağrısı yapıldı.

Yayın Tarihi: 15.10.2024 15:51
Güncelleme Tarihi: 15.10.2024 15:51
DSÖ'den Gazze'deki Aksa Şehitleri Hastanesi'ne Yönelik Saldırı Açıklaması

DSÖ'den Korkutucu Açıklama

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail ordusunun Gazze'deki Aksa Şehitleri Hastanesi'ni hedef almasıyla ilgili ciddi endişelerini dile getirdi. Ghebreyesus, X platformundan yaptığı paylaşımda, hastanenin yerleşkesinden gelen "korkunç haberler" olduğunu ifade etti.

Aksu Şehitleri Hastanesi Üzerindeki Saldırılar

14 Ekim'de gerçekleştirilen saldırıda, hastane alanında yerinden edilmiş sivillerin bulunduğu çadırların vurulduğuna dikkat çeken Ghebreyesus, "Buraya sığınan insanların öldürüldüğü ve yaralandığı, bazılarına ciddi yanıklar meydana geldiğine dair bilgiler alıyoruz" dedi.

Hastanelerin Korunması Gerekiyor

DSÖ Genel Direktörü, tüm hastanelerin korunması gerektiğini vurgulayarak, "Saldırıların durdurulması için tekrar çağrıda bulunuyor ve barış talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Ölümler ve Yaralanmalar

Aynı durumda, Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), Aksa Şehitleri Hastanesi'ne yönelik saldırılar sonucunda 5 kişinin hayatını kaybettiğini ve 65 kişinin yaralandığını rapor etti.

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