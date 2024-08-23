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DSÖ'den Gazze'deki Çocuk Felci Vakası Üzerine Acil Uyarı

DSÖ, 25 yıl aradan sonra Gazze'de görülen çocuk felci vakası nedeniyle endişelerini dile getirdi ve aşı kampanyası başlatılacağını duyurdu.

Yayın Tarihi: 23.08.2024 13:02
Güncelleme Tarihi: 23.08.2024 13:02
DSÖ'den Gazze'deki Çocuk Felci Vakası Üzerine Acil Uyarı

Dünya Sağlık Örgütü'nden Gazze'deki Duruma Dikkat

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze'nin Deyr el-Balah kentinde 10 aylık aşısız bir çocuğun çocuk felcine yakalanmasıyla ilgili derin endişe duyduğunu belirtti.

Çocuk Felci Vakasının Tespiti

Ghebreyesus, X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı paylaşımda, "25 yıl aradan sonra Gazze'de ilk kez çocuk felci hastalığına yakalanan bir çocuk olmasını büyük bir kaygıyla karşılıyorum." şeklinde ifade etti.

DSÖ lideri, hastalığın yayılma riskini azaltmak için acil önlemler alarak, çocuğun dışkı örneklerinin laboratuvar tahlilleri için gönderileceğini duyurdu.

İlgili Sağlık Kurumları Hareket Geçti

Çocuğun durumunun stabil olduğunu açıklayan Ghebreyesus, Filistin Sağlık Bakanlığı, DSÖ ve UNICEF işbirliğiyle acil bir aşılama kampanyası başlatmak için çalışmalara başladıklarını söyledi.

İsrail'in Tahliye Talebi

İsrail'in tahliye emirlerinin çocuk felci tehdidini artırdığını belirten Ghebreyesus, "Gazze'deki durumu etkileyen tahliye emirleri, bu bölgelerde fiziksel ve ruhsal sıkıntıları daha da artırmaktadır" dedi.

Ghebreyesus, sağlık tesislerinin güvenlik eksikliği nedeniyle işlevsiz hale gelme riski taşıdığını vurgulayarak, "Gazze halkı koruma ve onur talep ediyor, tekrar yerlerinden edilme değil," diye ekledi.

Aşılama Kampanyası ve Gelecek Planları

Filistin Sağlık Bakanı Macid Ebu Ramazan, Gazze'de çocuk felci vakasının tespitinin henüz bilinmeyen birçok vakanın olabileceği anlamına geldiğini söyledi.

DSÖ, 8 yaş altındaki 600 bin çocuğu kapsayan bir aşı kampanyası planladığını ve Gazze'ye 1 milyondan fazla aşı gönderdiğini açıkladı. Kampanyanın ilk turunun ağustos sonunda veya eylül ayında başlaması bekleniyor.

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