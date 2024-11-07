DSÖ'den Gazze'deki Hastalara Tahliye Müjdesi

DSÖ: Gazze'deki Hastaların Tahliyesi Devam Ediyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'deki 86 hastanın daha tahliye edildiğini bildirdi.

Ghebreyesus, Gazze'deki tıbbi tahliye süreci ile ilgili bilgileri X platformundan paylaştı. Tahliyeler, DSÖ ve ortakları aracılığıyla gerçekleştirildi. Ghebreyesus, Gazze'deki 80 hastanın Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ulaştığını ve bu hastaların çoğunun kanser veya yaralanma nedeniyle tedaviye ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Ghebreyesus, bu karmaşık süreç için sağladıkları destek ve işbirliği nedeniyle BAE Dışişleri Bakanlığına teşekkürlerini sundu.

DSÖ Genel Direktörü, başka bir paylaşımında Gazze'deki 6 çocuğun Romanya'ya tıbbi olarak tahliye edildiğini, bu çocuklardan üçünün kanser tedavisi, ikisinin kan hastalığı ve birinin yaralanma tedavisi göreceğini ifade etti.

"Tıbbi tahliyelerin hızla onaylanması, sağlık hizmetlerinin reddedilmesinin sona ermesi ve tıbbi tahliyeler için mümkün olan tüm geçişlerin sağlanması için bir kez daha çağrıda bulunuyorum. Gazze'deki tüm hastalar için en iyi ilaç barıştır," diyen Ghebreyesus, insani yardımın önemine dikkat çekti.

DSÖ'nün Filistin Temsilcisi Rik Peeperkorn, Gazze'de 12 bin ila 14 bin kritik hastanın tıbbi tahliye beklediğini söyledi.