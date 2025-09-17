DSÖ'den Gazze için tıbbi tahliye çağrısı

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze'deki kritik hastalar için daha fazla ülkeyi tıbbi tahliyeye çağırdı; geçen hafta Birleşik Krallık 10 çocuk, Ürdün 19 çocuk, Türkiye 1 yetişkin tahliye edildi.

Ghebreyesus, uluslararası desteği artırma çağrısı yaptı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze'de bakıma muhtaç hastalar için daha fazla ülkeye tıbbi tahliye çağrısında bulundu.

Ghebreyesus, İsrail'in yoğun saldırıları ve ablukası altında bulunan Gazze'den yapılacak tahliyelerle ilgili paylaşımını ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından duyurdu.

DSÖ'nün geçen hafta kritik hastaların Gazze'den tahliyelerini desteklediğini belirten Ghebreyesus, bu kapsamda Birleşik Krallık'a 10 çocuk, Ürdün'e 19 çocuk ve Türkiye'ye 1 yetişkin hastanın gönderildiğini açıkladı.

Ghebreyesus, hayatları yurt dışındaki tıbbi bakıma bağlı olan Gazze'den gelen kritik hastalar için özel bakım sağlanması ve Doğu Kudüs dahil Batı Şeria'ya tıbbi tahliye yolunun yeniden açılması çağrısını yineledi.

Barış en iyi ilaçtır.

DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, ağustosta yaptığı açıklamada Gazze'de hâlâ acil özel bakım ve tıbbi tahliyeye ihtiyaç duyan 15 binden fazla hasta olduğunu belirtmişti.

