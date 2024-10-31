DSÖ'den Kemal Advan Hastanesi'ne Saldırıya Kınama

DSÖ'den Üzücü Açıklama

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde yer alan Kemal Advan Hastanesine yönelik saldırısını kınadı.

Saldırı Sonrasi Açıklama

Ghebreyesus, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Hastane, (İsrail ordusu tarafından) son kuşatmanın ardından neredeyse hiç hizmet vermiyor. Son saldırı hastaların hayatlarını ciddi şekilde riske atıyor. Gazze'nin kuzeyindeki sağlık durumu korkunç," ifadelerini kullandı.

Uluslararası Hukuka Uyulması Çağrısı

Genel Direktör, sağlık tesislerinin korunması ve uluslararası insancıl hukuka tam olarak uyulması adına herkesin sorumluluk alması gerektiğini vurguladı.

Saldırının Etkileri

İsrail ordusunun düzenlemiş olduğu saldırıda, hastane personelinin yaralandığı ve bölgede eksikliği hissedilen ilaç ve tıbbi malzemelerin bulunduğu katın hedef alındığı bildirildi.