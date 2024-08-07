DSÖ, Gazze'de Çocuk Felci Aşılama Kampanyasına Hazırlanıyor

DSÖ Gazze'deki Çocuk Felciyle Mücadele İçin Harekete Geçti

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze'de 8 yaş altındaki 600 bin çocuğa yönelik bir çocuk felci aşılama kampanyasısı düzenlemek için çalışmalar yaptıklarını duyurdu.

Ghebreyesus, DSÖ'nün haftalık basın toplantısında, 1 milyondan fazla çocuk felci aşısının Gazze'ye gönderileceğini açıkladı. Ayrıca, bu aşılama kampanyasının, Gazze'deki sağlık durumunun iyileştirilmesi ve halk sağlığının korunması amacıyla kritik öneme sahip olduğunu belirtti.

Aşılama Sürecinde Güvenliğin Önemi

Ghebreyesus, DSÖ Çocuk Felci Eradikasyon Programı Direktörü Aidan O'Leary'nin beklenmedik bir şekilde hayatını kaybetmesinin üzüntüsünü taşırken, O'Leary'nin Gazze'deki çocuklar için önemli projelerde aktif rol aldığını vurguladı.

"Gazze'deki çocukların çocuk felcinden korunması için aşılama kampanyalarının hayata geçirilmesi sırasında bir ateşkes veya en azından sakin günler gereklidir," diye ekledi. Bunun yanı sıra, Gazze'deki atık sularda virüsün varlığının tespit edilmesinin, aşılanmamış çocuklar için bir risk oluşturduğunu belirtti.

Kongo'daki M Çiçeği Salgını Hakkında Bilgilendirme

Ghebreyesus, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde M çiçeği salgını ile ilgili önemli gelişmelere de değindi. Yılın başından bu yana 14 binden fazla M çiçeği vakası bildirildiğini ve 511 ölüm vakası yaşandığını kaydetti.

"Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde M çiçeği salgınları uzun yıllardır bildiriliyor ve her yıl vaka sayısı artıyor," dedi. Ayrıca, komşu ülkelerde de (Burundi, Kenya, Ruanda ve Uganda) M çiçeği vakalarının tespit edildiğini ifade etti.

DSÖ, acil durum müdahalesini desteklemek adına 1 milyon dolarlık Acil Durum Fonu'nu serbest bıraktığını ve yakın zamanda daha fazla kaynak ayrılacağını duyurdu. "Salgının uluslararası bir halk sağlığı acil durumu olup olmadığını değerlendirmek için bir Acil Durum Komitesi toplama kararı aldım, " diye ekledi.