DSÖ, Gazze'de Çocuk Felci Aşılama Kampanyasını Başlattı

Dünya Sağlık Örgütü'nden Kritik Adım: Gazze'de Aşılama Kampanyası Başladı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze'de çocuk felcine karşı aşılama kampanyasının resmen başladığını duyurdu. Ghebreyesus, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, "Gazze'de çocuk felci aşılaması başladı."

Aşılama Hedefleri ve Detaylar

Aşılama kampanyasının başarılı olması için DSÖ ekiplerinin sahada aktif destek sağladığını belirten Ghebreyesus, 19 Şubat tarihinde yaptığı açıklamada, Gazze'de 22 Şubat itibarıyla 10 yaş altındaki 591 binden fazla çocuğa ulaşmayı hedefleyen kitlesel bir aşılama kampanyası başlatacaklarını bildirmişti.

DSÖ, Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve diğer ortakları tarafından yapılan yazılı açıklamada ise, bu kitlesel aşılama kampanyasının 26 Şubat'ta sona ereceği duyuruldu.