DSÖ: Gazze'de En Az 15.600 Hastaya Tıbbi Tahliye Gerekiyor

Tedros Ghebreyesus'ten Acil Uyarı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail'in yoğun saldırıları ve ablukası altındaki Gazze'de sağlık durumunun kritik olduğunu duyurdu.

Ghebreyesus, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Gazze'de 3 bin 800'ü çocuk olmak üzere en az 15 bin 600 hastanın DSÖ'nün desteğiyle tıbbi tahliyeye ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Genel Direktör, bu kişilerin hayat kurtarıcı bakıma ulaşmasının hayati önem taşıdığını vurguladı. Açıklama, bölgede sağlık altyapısının baskı altında olduğu ve acil müdahale gerektiren vakaların bulunduğunu işaret ediyor.

Ghebreyesus'ün paylaşımı, uluslararası yardım çağrılarının ve sağlık lojistiğinin hızlandırılmasının gerekliliğine dikkat çekiyor.