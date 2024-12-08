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DSÖ, Gazze'de Kemal Advan Hastanesi Saldırısında 33 Kişi Hayatını Kaybetti

DSÖ, Kemal Advan Hastanesi çevresindeki saldırılarda 33 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 08.12.2024 00:11
Güncelleme Tarihi: 08.12.2024 00:11
DSÖ, Gazze'de Kemal Advan Hastanesi Saldırısında 33 Kişi Hayatını Kaybetti

İsrail Ordusunun Bombardımanı Gazze'de Can Almaya Devam Ediyor

Dün, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bulunan Kemal Advan Hastanesi çevresine düzenlediği şiddetli bombardımanlar sonucunda 33 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Saldırıların Detayları

Ghebreyesus, X platformunda yaptığı paylaşımda, "Dün Gazze'nin kuzeyinde Kemal Advan Hastanesi'nin yakınında yoğun bombardıman ve saldırılar yaşanırken, tesisin hemen dışında 33 kişinin öldürüldüğü bildirildi" ifadelerini kullandı. Saldırılar sırasında sağlıkçılar ve yaralı hastaların, paniğin etkisiyle güvenlik amacıyla kendi kendini tahliye etmek zorunda kaldığı belirtildi.

Hastanenin Durumu

Ghebreyesus, hastanede hala 90 hasta ve 66 sağlık çalışanı bulunduğunu aktararak, Kemal Advan Hastanesi'nin asgari düzeyde işlevsel olmakla birlikte, yaşanan bu son olayın hastanenin işlevselliğini tehlikeye attığını vurguladı.

Son Can Simidi

Kemal Advan Hastanesi'nin Gazze'nin kuzeyindeki halk için "son can simitlerinden biri" olduğunu belirten Ghebreyesus, sağlık tesislerinin korunmasının önemine dikkat çekerek, çatışmaların sona ermesini talep ettiklerini ifade etti.

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