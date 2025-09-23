DSÖ: Gazze'de Sağlık Tesislerinin Tahribi Daha Fazla Ölüme Yol Açacak

DSÖ Genel Direktörü Tedros Ghebreyesus, Gazze'deki sağlık tesislerinin hedef alınmasının daha fazla ölüme yol açacağını belirterek ateşkes çağrısı yaptı.

Yayın Tarihi: 23.09.2025 00:57
Güncelleme Tarihi: 23.09.2025 00:57
Tedros Ghebreyesus, PMRS merkezine düzenlenen saldırıyı paylaştı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail'in kara saldırılarına başladığı Gazze kentinde sağlık tesislerinin sürekli tahrip edilmesinin daha fazla ölüme yol açacağını bildirdi.

Ghebreyesus, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail tarafından Filistin Tıbbi Yardım Derneği (PMRS) ait sağlık ocağına düzenlenen saldırının burayı enkaza çevirdiğini aktardı.

Paylaşımda, saldırıda 2 sağlık çalışanının yaralandığı ve merkezin kan bağışı, travma bakımı, kanser ilaçları ve kronik hastalık tedavisi sağladığı; Gazze kentinin az sayıdaki faal tesislerinden biri olduğu hatırlatıldı.

Ghebreyesus, saldırının tahliye uyarısından sadece 30 dakika sonra gerçekleştiğinin bildirildiğini belirterek, sağlık tesislerinin hedef alınmasının Gazze'nin güneyindeki zaten aşırı kalabalık hastanelerin daha da dolmasına neden olacağını ve daha fazla ölüme yol açacağını vurguladı. Ghebreyesus, sağlık tesislerine yönelik saldırıların ve anlamsız şiddetin sona erdirilmesi ve ateşkes sağlanması çağrısında bulundu.

PMRS, İsrail ordusunun Gazze kentindeki ana sağlık merkezlerini hedef aldığını, bir binanın kullanılamaz hale geldiğini ve bir diğerinin kuşatma altında olduğunu bildirmişti.

İsrail ordusu, geçen ay hava bombardımanlarını yoğunlaştırdığı Gazze kentine 15 Eylül tarihinde kara saldırıları başlattı. Gazze kentinde 1 milyondan fazla Filistinli sığınmış durumda ve kent yoğun saldırılar altında bulunuyor.

