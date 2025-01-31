DSÖ: Gazze'deki Ateşkes Yardım Ulaşımını Kolaylaştırdı

DSÖ, Gazze'de Ateşkesin Önemi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Filistin Temsilcisi Rik Peeperkorn, Gazze'de 19 Ocak'ta başlayan ateşkesin bölgeye daha fazla yardım ulaşmasına olanak tanıdığını vurguladı. Peeperkorn, ateşkes süresince 62 tır yardım ulaştırıldığını bildirdi.

Peeperkorn, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde gerçekleştirdiği haftalık basın toplantısında, Gazze'nin ciddi sağlık ihtiyaçlarıyla boğuştuğunu belirterek, "Gazze'deki 36 hastaneden yalnızca 18'i kısmen çalışır durumda," dedi.

Gelecek Yardımlar ve Mevcut Durum

DSÖ temsilcisi, ateşkes döneminde 62 yardım tırının Gazze'ye ulaştığını ifade ederek, "Önümüzdeki iki gün içinde 22 tırın daha geleceği bekleniyor. Ayrıca, DSÖ mevcut stoklarından 1,6 milyon kişinin sağlık ihtiyaçlarını karşılamak üzere malzeme göndermektedir," şeklinde konuştu.

Bölgedeki yardım çalışmalarının kritik önemde olduğunu belirten Peeperkorn, 27 Ocak'tan bu yana Gazze'nin kuzeyine ulaşan kişi sayısının 423 bini aştığını vurguladı. Bu durum, bölgedeki ihtiyaçları daha da artırmaktadır.

Ateşkes ve Esir Takası Anlaşması

Hamas ile İsrail arasında 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkes ve esir takası anlaşması sonunda, Netzarim Koridoru, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin güneyden kuzeye geçişine açılmıştır. Anlaşma çerçevesinde 400 Filistinli esir ile 10 İsrailli ve 5 Taylandlı esirin serbest bırakıldığı bildirilmektedir.

Ateşkes anlaşması, üç aşamalı bir plan dahilinde ilerlemekte olup, ilk aşamada 1900'ün üzerinde Filistinli esir ve 33 İsrailli esirin serbest kalması hedeflenmektedir.