DSÖ: Gazze'deki insanlık dışı koşullara acilen son verilsin

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail saldırıları altındaki Gazze'de insanlık dışı koşullara acil son verilmesi ve ateşkes çağrısını yineledi.

Yayın Tarihi: 18.09.2025 10:47
Ghebreyesus X hesabından uyardı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail'in saldırıları ve abluka altındaki Gazze için acil çağrı yaptı.

Ghebreyesus, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, "Gazze'nin kuzeyindeki askeri müdahale ve tahliye emirleri yeni yerinden edilme dalgalarına yol açıyor." dedi. Bu durumun, travma geçiren aileleri insan onuruna yakışmayan ve giderek küçülen bir bölgeye gitmeye zorladığını belirtti.

Genel Direktör, yaralıların ve engellilerin güvenli bir yere taşınamadığını ve bunun hayatlarını büyük tehlikeye attığını vurguladı.

Ghebreyesus sözlerine şöyle devam etti: "Halihazırda dolup taşan hastaneler, artan şiddet erişimi engellediği ve DSÖ'nün hayat kurtarıcı malzemeleri ulaştırmasını önlediği için çöküşün eşiğinde."

Son olarak Ghebreyesus, Gazze için ateşkes çağrısını yineledi ve insanlık dışı koşullara acilen son verilmesi talebinde bulundu.

