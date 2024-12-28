DSÖ, Gazze'deki Kemal Advan Hastanesi'nde Baskınla Hizmet Dışı Kaldı

Gazze'deki Sağlık Krizi Derinleşiyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Kemal Advan Hastanesi'ne yapılan baskının, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki son büyük sağlık tesisini hizmet dışı bıraktığını duyurdu.

İsrail Ordusunun Baskınları ve Sonuçları

DSÖ, İsrail ordusunun baskın düzenleyerek tahliye ettiği ve ateşe verdiği hastaneye ilişkin yazılı bir açıklama yayınladı. Açıklamada, "Bu sabah yapılan baskın, Gazze'nin kuzeyindeki bu son büyük sağlık tesisini hizmet dışı bıraktı. İlk bilgiler, baskın sırasında bazı önemli bölümlerin ciddi şekilde yandığını ve tahrip edildiğini gösteriyor," ifadelerine yer verildi.

Kritik Durumdaki Hastalar ve Sağlık Çalışanları

Açıklamada, 60 sağlık çalışanı ile birlikte kritik durumdaki 25 hastanın hastanede kaldığı bildirildi. Orta ve ağır durumdaki hastalar, tahrip edilmiş ve hizmet veremeyen Endonezya Hastanesi'ne tahliye edilmek zorunda kaldı.

DSÖ, bu kişilerin güvenlikleri hakkında derin endişe duyduğunu belirtti. Baskın, DSÖ ve ortakları için erişim kısıtlamalarının artması ve ekimin başından bu yana tesise veya yakınlarına yapılan saldırıların ardından geldi. Bu tür saldırılar, tesisi asgari düzeyde işlevsel tutmak için tüm çabaları heba ediyor.

Sağlık Hizmetleri İçin Acil Çağrı

DSÖ, Gazze'deki sağlık sisteminin sistematik olarak çökertilmesinin, sağlık hizmetine ihtiyaç duyan 10 Filistinli için bir "ölüm cezası" olduğunu vurguladı. Bu dehşetin sona ermesi, sağlık hizmetlerinin korunması ve ateşkesin sağlanması çağrısında bulunuldu.

İsrail ve Gazze Arasındaki Gerilim

İsrail ordusu, kuşatma altında sağlık personelini ve yaralıları zorla dışarı çıkararak, baskın düzenlediği Gazze Şeridi'ndeki Kemal Advan Hastanesi'nin bazı bölümlerini ateşe verdi. Bugüne kadar, 7 Ekim'den bu yana İslail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere toplamda 45 bin 436 Filistinli hayatını kaybetti. 108 bin 38 kişi yaralandı.

Enkaz altında kalan binlerce ölü bulunurken, sivil altyapının özellikle hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak tahrip edildiği bildirilmektedir.