DSÖ, Gazze'den 11 Kanser Hastası Çocuğu Tahliye Etti

DSÖ, Gazze'den Ürdün'e Tıbbi Tahliye Gerçekleştirdi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail'in yoğun saldırıları ve kuşatması altındaki Gazze'de, kanser tedavisine ihtiyaç duyan 11 çocuğun Ürdün'e tıbbi tahliyesinin gerçekleştirildiğini duyurdu.

Ghebreyesus, konuyla ilgili olarak X sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, "DSÖ, Gazze'den Ürdün'e kanser tedavisine ihtiyaç duyan 11 çocuğu ve 20 refakatçisini tahliye etti" ifadelerini kullandı.

Ayrıca, Gazze'deki binlerce hastanın hayat kurtarıcı tıbbi bakıma erişim için hala tıbbi tahliyeye ihtiyaç duyduğunu vurguladı. Ghebreyesus, hastaların güvenli bir şekilde Gazze Şeridi dışına nakledilmesi için gerekli tüm koridorların kullanılmasını talep etti.

Barışın Önemi

Ghebreyesus, "Sonuç olarak barış, en iyi ilaçtır." diyerek durumu değerlendirdi, barışın ve güvenliğin önemini vurguladı.