DSÖ: Gazze Hastanelerinin Yatak Kapasitesi İhtiyacı Karşılamıyor

Dünya Sağlık Örgütü, Gazze'deki hastanelerin yatak kapasitesinin ihtiyaç duyulandan çok daha az olduğunu açıkladı.

Yayın Tarihi: 18.02.2025 16:56
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 16:56
DSÖ: Gazze Hastanelerinin Yatak Kapasitesi İhtiyacı Karşılamıyor

DSÖ, Gazze'deki Sağlık Krizine Dikkat Çekiyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Margaret Harris, Gazze'deki sağlık durumunun kritik seviyede olduğunu belirtti. Harris, Gazze'de bulunan 36 hastaneden yalnızca 18'inin ya da daha azının kısmen çalıştığını ve mevcut 1900 yatak kapasitesinin ihtiyaç duyulandan çok daha az olduğunu ifade etti.

AA muhabirinin, ateşkesin ardından DSÖ'nün Gazze'ye ne kadar tıbbi malzeme ulaştırdığını sorduğu soruya yazılı yanıt veren Harris, 19 Ocak'tan itibaren 1,9 milyon insanın ihtiyaçları için 139 tır dolusu tıbbi malzeme ve ekipmanın gönderildiğini aktardı. Son günlerde DSÖ'nün 7 sağlık tesisine tıbbi malzeme teslim ettiğini de vurguladı.

Gazze'nin Sağlık Altyapısı Zor Durumda

Harris, Gazze'nin kuzeyinde yalnızca 1 hastane bulunduğunu ve 11 sahra hastanesinden yalnızca 6'sının kısmen çalıştığını dile getirdi. DSÖ, ateşkesin ardından Refah Sınır Kapısı üzerinden 498 Gazzeli hastanın tıbbi tahliyesine de destek verdi.

İsrail'in Gazze'ye Saldırıları ve Sonuçları

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları 7 Ekim 2023'te başlamış olup, bu süreçte yaklaşık 48 bin 271 Filistinli hayatını kaybetti. Ölülerin arasında 17 bin 881 çocuk ve 12 bin 316 kadın yer almakta. Çatışmalar ve bombardımanlar sonucunda sivil altyapı da büyük ölçüde tahrip olmuştur.

İsrail ordusu, 840 askerinin öldüğünü ve 400'ünün karadan işgal sürecinde yaşamını yitirdiğini açıkladı. Ayrıca, 81 İsrailli ve 240 Filistinli esirin karşılıklı olarak serbest bırakıldığı, ancak binlerce Filistinlinin alıkonulmaya devam edildiği belirtildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de son duruma dair endişeler devam ediyor; burada da 167 çocuk olmak üzere 909 Filistinli hayatını kaybetti.

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