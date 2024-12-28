DSÖ: Gazze Kuşatması 75 Bin Filistinlinin Hayatını Tehdit Ediyor

Dünya Sağlık Örgütü'nden Üzücü Açıklama

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyinde devam eden kuşatmanın 75 bin Filistinlinin hayatını tehdit ettiğini bildirdi. DSÖ, 80 günden fazla süren bu kuşatmanın, bölgedeki sağlık hizmetlerini olumsuz etkilediğini vurguladı.

Kemal Advan Hastanesi Artık Boş

DSÖ, Kemal Advan Hastanesi'ne yapılan baskın sonrası hastanenin boşaldığını duyurdu. Hastaneye yapılan baskında laboratuvar, cerrahi ünite ve tıbbi depo gibi kritik alanların yangın nedeniyle ağır hasar gördüğü belirtildi. Hastanenin yıkılan yapısının, yaşamsal öneme sahip sağlık hizmetlerini felce uğrattığı ifade edildi.

Birçok hasta ve sağlık personeli, Endonezya Hastanesi'ne taşındı. Ancak DSÖ, bu hastanede gereken sağlık hizmetlerinin sunulamadığını bildirdi. Ayrıca, hastane çevresindeki saldırılar nedeniyle çok sayıda sağlık çalışanının hayatını kaybettiği kaydedildi.

Hastane Müdürü Hakkında Endişe

DSÖ, baskın sırasında gözaltına alınan hastane müdürü hakkında derin endişe duyduğunu özellikle vurguladı. DSÖ, baskının başlangıcından bu yana müdürle iletişimin kesildiğini açıkladı.

Etkilenen hastanelerin tekrar işlevsel hale gelmesi için acil destek çağrısında bulunan DSÖ, Gazze'nin kuzeyindeki sağlık sisteminin yok edilmekte olduğunu dile getirdi. 2024'ün başından itibaren hastanelere yönelik en az 50 saldırının gerçekleştirildiğini doğruladı.

Gazze Şeridi'nde yerel yönetim, 27 Aralık'ta Kemal Advan Hastanesi'nin yakıldığını ve sağlık ekiplerinin bilinmeyen bir yere götürüldüğünü açıkladı. DSÖ'nün yarın, Endonezya Hastanesi'ndeki durumu değerlendirmek için acil bir misyon göndermeyi planladığı bildirildi.