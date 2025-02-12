DSÖ: Gazze'ye 139 TIR Yardım Malzemesi Ulaştı

DSÖ: Ateşkesin Başlamasından Bu Yana Gazze'ye Yardım Yapıldı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, 19 Ocak'ta Gazze'de başlayan ateşkesin ardından bölgeye 139 tır yardım malzemesi ulaştırdıklarını duyurdu.

Ghebreyesus, DSÖ'nün haftalık basın toplantısında yaptığı açıklamada, İsrail ile Hamas arasında sağlanan uzlaşı doğrultusunda ateşkesin 19 Ocak'ta başladığını hatırlatarak, bu tarihten itibaren 1,6 milyon kişiyi desteklemek amacıyla söz konusu yardımların yapıldığını belirtti.

Ghebreyesus, "Gazze'de operasyonlarımızı genişletiyoruz ve sağlık tesislerine malzeme yerleştiriyoruz. 414 hastanın ve 588 refakatçinin tahliyesini destekledik," açıklamasında bulundu.

Ayrıca, işgal altındaki Batı Şeria'da artan şiddet olayları nedeniyle hastanelere acil durum malzemeleri gönderdiklerini vurgulayan Ghebreyesus, "Tüm tarafları Gazze'deki ateşkesin sürdürülmesi, rehinelerin serbest bırakılması ve Batı Şeria'daki şiddetin durdurulması konusunda işbirliği yapmaya çağırıyoruz," ifadelerini kullandı.