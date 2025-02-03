DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus: 'Gazze'deki ateşkesin kalıcı olmasını umuyoruz'

DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus’tan Umut Veren Açıklama

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail ile Hamas arasında 19 Ocak'ta başlayan ateşkesin kalıcı olmasını umduklarını ifade etti. Ghebreyesus, bu önemli açıklamayı DSÖ'nün 156. Yönetim Kurulu Toplantısı'nın açılışında yaptı.

Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Üzerine Vurgu

Ghebreyesus, küresel düzeyde bulaşıcı olmayan hastalıkların ilk 10 ölüm nedeni arasında 7'sini oluşturduğunu belirterek, kardiyovasküler hastalık, diyabet, kanser ve kronik solunum yolu hastalıklarının bu hastalıklar arasında yer aldığını kaydetti. Bu tür hastalıklarla mücadele etmenin temel önceliklerinden biri olduğunu vurguladı.

Sağlık Hizmetlerine Eşit Erişim

DSÖ'nün misyonunu sağlık hizmetlerine eşit erişimi genişletme olarak tanımlayan Ghebreyesus, dünya nüfusunun yarısından fazlasının temel sağlık hizmetlerine erişimden yoksun olduğunu ve 2 milyar insanın health care maliyetleri nedeniyle sıkıntı yaşadığını belirtti.

Kongo’da Mpox Salgını ve Gazze’ye Yardım

Ghebreyesus, Ağustos 2024'te Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) Mpox virüsü salgını nedeniyle uluslararası bir halk sağlığı acil durumu ilan edildiğini hatırlatarak, bu ülkede aşı tedarikine dair bilgi verdi. KDC'ye çeşitli ülkelerden 500 bin doz aşı teslim edildiğini, kısa süre içerisinde 1,7 milyon doz daha aşının geleceğini duyurdu.

Gazze’de Gönderilen Tıbbi Malzemeler

Ghebreyesus, Gazze'deki ateşkesin sağladığı fırsatları değerlendiren DSÖ'nün 19 Ocak’tan bu yana Gazze'ye 63 tır tıbbi malzeme gönderdiğini açıkladı. Ayrıca önümüzdeki günlerde 30 kamyon daha malzeme göndermeyi planladıklarını ifade etti.

Çatışmalara Dikkat Çekmek

Sudan ve Ukrayna'daki çatışmaların sona ermesi için de umutlu olduklarını dile getiren Ghebreyesus, Sudan'daki çatışmalar yüzünden yaklaşık 32 bin kişinin hayatını kaybettiğini ve 20 milyon kişinin insani yardıma ihtiyaç duyduğunu vurguladı. Ayrıca, çatışmaların sağlık hizmetlerine yönelik saldırıların arttığını söyleyerek, geçen yıl 15 ülkede 1500'den fazla saldırının kaydedildiğini ifade etti.

Bu saldırılarda 932 ölüm ve 1767 yaralanma gerçekleştiğini belirten Ghebreyesus, uluslararası hukuk çerçevesinde bu ihlallerden sorumlu tutulacak pek fazla kişi olmamasının rahatsız edici olduğunu söyledi.