DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus: Gazze'deki Yerinden Edilenlerin %90'ı Çadırlarda Yaşıyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze’de devam eden İsrail saldırıları nedeniyle yerinden edilenlerin %90'ının çadırlarda yaşamak zorunda kaldığını bildirdi.
Ghebreyesus, DSÖ’nün haftalık basın toplantısında yaptığı açıklamada, “Gazze’de bir yıl önce yerinden edilenlerin neredeyse tamamı kamu binalarında veya akrabalarının yanında kalıyordu. Şu anda, yerinden edilenlerin %90’ı çadırlarda yaşamaktadır. Bu durum onları solunum yolu ve diğer hastalıklara karşı savunmasız bırakıyor.” ifadelerine yer verdi.
Ghebreyesus, yaklaşan kış mevsiminin, soğuk hava ve yağışların durumunu daha da zorlaştıracağını belirtti. İsrail’in Gazze’ye uyguladığı ablukanın devam etmesi nedeniyle temel gıda, battaniye ve yakıt gibi kaynakların girişinin kısıtlandığına da dikkat çekti.
DSÖ ve ortaklarıyla birlikte Gazze’nin kuzeyine üç günlük bir ziyaret düzenlediklerini ifade eden Ghebreyesus, ziyaret sırasında 5 hastane de dahil olmak üzere belirli sağlık tesislerini incelediklerini söyledi. Bölgedeki travma hastalarının ve tedaviye ihtiyacı olan kronik hastaların sıklıkla yaşandığını aktaran Ghebreyesus, "Temel ilaçlar konusunda kritik bir kıtlık var, sağlık çalışanları arasında da önemli bir psikolojik stres görüyoruz,” şeklinde konuştu.
Ghebreyesus, DSÖ’nün sağlık hizmetleri ve malzemelerini sağlamak için elinden geleni yaptığını ancak her şeyin İsrail’in izin verdiği ölçüde 7 Ekim 2023 tarihinde Hamas’ın Halk Direnişi tarafından yapılan saldırının ardından, İsrail’in Gazze’deki saldırıları hız kazandı. Bu saldırılarda yaklaşık 44,282 Filistinli yaşamını yitirdi, bunların 17,492'si çocuk ve 11,979'u kadın olarak kaydedildi. İsrail’in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda, 1200 İsrailli'nin öldüğü, 5,132 kişinin de yaralandığı belirtildi. Çatışmalarla birlikte 24 Kasım 2023’te 4 gün süren insani bir ara verildi ve daha sonra 3 gün daha uzatıldı. Bu süreçte, 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı olarak serbest bırakıldı. Ancak, binlerce Filistinli hala alıkonulmaya devam ediyor. Ayrıca, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 167'si çocuk olmak üzere 794 Filistinli hayatını kaybetti. Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.
İsrail'in Gazze İşgali ve Son Gelişmeler
7 Ekim 2023 tarihinde Hamas’ın Halk Direnişi tarafından yapılan saldırının ardından, İsrail’in Gazze’deki saldırıları hız kazandı. Bu saldırılarda yaklaşık 44,282 Filistinli yaşamını yitirdi, bunların 17,492'si çocuk ve 11,979'u kadın olarak kaydedildi. İsrail’in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda, 1200 İsrailli'nin öldüğü, 5,132 kişinin de yaralandığı belirtildi.
Çatışmalarla birlikte 24 Kasım 2023’te 4 gün süren insani bir ara verildi ve daha sonra 3 gün daha uzatıldı. Bu süreçte, 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı olarak serbest bırakıldı. Ancak, binlerce Filistinli hala alıkonulmaya devam ediyor. Ayrıca, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 167'si çocuk olmak üzere 794 Filistinli hayatını kaybetti.
Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.