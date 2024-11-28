DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus: Gazze'deki Yerinden Edilenlerin %90'ı Çadırlarda Yaşıyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze’de devam eden İsrail saldırıları nedeniyle yerinden edilenlerin %90'ının çadırlarda yaşamak zorunda kaldığını bildirdi.

Ghebreyesus, DSÖ’nün haftalık basın toplantısında yaptığı açıklamada, “Gazze’de bir yıl önce yerinden edilenlerin neredeyse tamamı kamu binalarında veya akrabalarının yanında kalıyordu. Şu anda, yerinden edilenlerin %90’ı çadırlarda yaşamaktadır. Bu durum onları solunum yolu ve diğer hastalıklara karşı savunmasız bırakıyor.” ifadelerine yer verdi.

Ghebreyesus, yaklaşan kış mevsiminin, soğuk hava ve yağışların durumunu daha da zorlaştıracağını belirtti. İsrail’in Gazze’ye uyguladığı ablukanın devam etmesi nedeniyle temel gıda, battaniye ve yakıt gibi kaynakların girişinin kısıtlandığına da dikkat çekti.

DSÖ ve ortaklarıyla birlikte Gazze’nin kuzeyine üç günlük bir ziyaret düzenlediklerini ifade eden Ghebreyesus, ziyaret sırasında 5 hastane de dahil olmak üzere belirli sağlık tesislerini incelediklerini söyledi. Bölgedeki travma hastalarının ve tedaviye ihtiyacı olan kronik hastaların sıklıkla yaşandığını aktaran Ghebreyesus, "Temel ilaçlar konusunda kritik bir kıtlık var, sağlık çalışanları arasında da önemli bir psikolojik stres görüyoruz,” şeklinde konuştu.