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DSÖ Genel Direktörü'nden Gazze Açlık Krizine Dikkat Çekildi

DSÖ, Gazze'deki açlık durumunu 'insanlık dışı' olarak nitelendirdi ve acil yardım çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 17.10.2024 22:09
Güncelleme Tarihi: 17.10.2024 22:09
DSÖ Genel Direktörü'nden Gazze Açlık Krizine Dikkat Çekildi

Gazze'de Açlık Krizi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze'de yaşanan açlık krizinin boyutlarına dikkat çekti. Ghebreyesus, Gazze'deki halkın neredeyse tamamının açlık çektiğini ifade ederek, bu durumu "insanlık dışı" olarak nitelendirdi.

İnsani Yardım Çağrısı

Ghebreyesus, Gazze'deki çocukların acil ihtiyaçlarına da vurgu yaparak, "Ciddi anlamda yetersiz beslenen çocuklar için tüm insani yardımlara derhal erişim sağlanmalıdır." şeklinde bir çağrı yaptı.

Ateşkes ve Barış Çağrısı

DSÖ Genel Direktörü, ateşkes yapılması gerektiğinin altını çizen bir ifade kullanarak, "En iyi ilaç barıştır." dedi ve uluslararası toplumu Gazze'deki insani durumu iyileştirmek için harekete geçmeye davet etti.

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