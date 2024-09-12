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DSÖ Genel Direktörü'nden İsrail Saldırısına Sert Tepki

DSÖ, 6 BM çalışanının öldürülmesini 'korkunç derecede trajik' olarak değerlendirdi ve ateşkes çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 12.09.2024 11:01
Güncelleme Tarihi: 12.09.2024 11:01
DSÖ Genel Direktörü'nden İsrail Saldırısına Sert Tepki

DSÖ Genel Direktörü'nden Korkunç Açıklama

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki bir okula düzenlediği saldırıda 6 Birleşmiş Milletler (BM) çalışanının hayatını kaybetmesini "korkunç derecede trajik" olarak nitelendirdi.

Saldırı Detayları ve İfadesi

Ghebreyesus, özellikle UNRWA (Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı) tarafından işletilen ve yerinden edilmiş sivillerin sığındığı Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki okula düzenlenen saldırıyı eleştirerek, "Gazze'deki gerçek dehşeti ve can kaybını hiçbir kelime yansıtamaz" ifadelerini kullandı.

Ghebreyesus, Gazze'de hastanelerin, okulların ve barınakların sürekli bombalandığına dikkat çekerek, yaşanan kayıpların trajedisini vurguladı. Ayrıca, "6 meslektaşımızın daha kaybının acısını yaşıyoruz. Gazze'deki katliam durmalı. Ateşkes!" şeklinde bir çağrıda bulundu.

Tekrar Eden Saldırılar

Gazze Şeridi'ndeki Sivil Savunma Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, El-Cauni Okulu'na gerçekleştirilen saldırıda kadınlar ve çocuklar da dahil olmak üzere 18 kişinin yaşamını yitirdiği, 18 kişinin yaralandığı ifade edildi. Bu saldırının, İsrail ordusunun aynı okula gerçekleştirdiği beşinci saldırı olduğu bilgisi verildi.

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