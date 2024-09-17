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DSÖ Genel Direktörü'nden İsrail Tanklarının Saldırısına Tepki

DSÖ, İsrail tanklarının insani yardım konvoyuna açtığı ateşi kınadı. Güvenlik çağrısı yapıldı.

Yayın Tarihi: 17.09.2024 22:54
Güncelleme Tarihi: 17.09.2024 22:54
DSÖ Genel Direktörü'nden İsrail Tanklarının Saldırısına Tepki

DSÖ Genel Direktörü, Saldırıyı Kınadı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail tanklarının DSÖ önderliğindeki yardım konvoyuna ateş açmasını "kabul edilemez" olarak nitelendirdi.

Güvenlik Endişeleri ve İnsani Yardım

Ghebreyesus, 14 Eylül tarihinde DSÖ öncülüğündeki bir yardım konvoyunun Gazze'nin kuzeyindeki görevini tamamladıktan sonra, bir kontrol noktasında karşılaştığı iki İsrail tankından ateş açıldığını belirtti. "Şans eseri, bu olayda kimse yaralanmadı. Ancak bu durum kabul edilemez." diye ekledi.

Ateşkes Çağrısı

Ghebreyesus, insani yardım çalışanlarının güvenliğinin sağlanması ve ihtiyaç sahibi Gazzelilere ulaşmaları için tehlikeli ortamlarda görevlerine devam edebilmeleri adına ateşkes çağrısını yineledi. Bu tür saldırıların önüne geçilmesi gerektiğine dikkat çekti.

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