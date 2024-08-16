DSÖ Genel Direktörü'nden M Çiçeği Virüsü İçin Birlikte Hareket Çağrısı

DSÖ Genel Direktörü'nden Önemli Açıklama

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsveç'te tespit edilen ilk M çiçeği virüsü vakasının ardından, sağlık otoritelerinden ortak hareket etmelerini istedi.

Birlikte Mücadele Vurgusu

Ghebreyesus, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, bu durumun virüsle mücadelede işbirliğinin önemini ortaya koyduğunu ifade etti. Ghebreyesus, tüm ülkeleri gözetim faaliyetlerini artırmaya, veri paylaşımına ve virüsün yayılma dinamiklerini daha iyi anlamak için iş birliği yapmaya davet etti.

Aşılama ve Önceki Deneyimlerin Önemi

Genel Direktör, ayrıca, aşı ve benzeri sağlık araçlarının paylaşımını teşvik ettikten sonra, geçmişteki uluslararası sağlık acil durumlarından alınan derslerin bu süreçte dikkate alınması gerektiğini belirtmiştir.

Halk Sağlığı Acil Durumu

M çiçeği virüsünün uluslararası ölçekte yayılma riski karşısında, Ghebreyesus, DSÖ Acil Durum Komitesi’ni toplama kararı almış ve bunun ardından M çiçeği virüsünün, dünya genelinde halk sağlığı acil durumu olarak değerlendirildiğini duyurmuştur.

M Çiçeği Virüsünün Bulaşma Yolu

M çiçeği virüsü, enfekte bireylerden veya kemirgen hayvanlardan geçebiliyor. Dokunma yoluyla bulaş, bu virüsün yayılmasında etkili olan başlıca yollar arasında yer alıyor. İlk belirtiler, virüsün vücuda girmesinden 5 ila 21 gün sonra ortaya çıkarken; yüksek ateş, baş ve kas ağrıları gibi semptomlar görülmektedir.

Özel bir tedavi yöntemi bulunmayan virüs, genellikle antiviral ilaçlarla tedavi ediliyor ve vakaların çoğu hastalığı hafif geçiriyor. DSÖ, "maymun çiçeği hastalığı" adını 2022 yılında ırkçılık ve ayrımcılık olasılıkları nedeniyle "mpox" olarak değiştirmiştir.