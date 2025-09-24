DSÖ: Hamilelikte parasetamol ile otizm arasında kanıt yok

Ghebreyesus, Trump'ın iddiasına yanıt verdi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), asetaminofen olarak da bilinen parasetamolün hamilelik sırasında kullanımının çocuklarda otizme yol açtığına dair kesin bir bilimsel kanıt bulunmadığını bildirdi.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, ABD Başkanı Donald Trumpın iddiasına ilişkin olarak ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaşım yaptı.

Ghebreyesus paylaşımında, DSÖ, otizm ile hamilelikte parasetamol olarak da bilinen asetaminofen kullanımı arasında olası bağlantıyı doğrulayan kesin bir bilimsel kanıt bulunmadığını vurguluyor. ifadesine yer verdi.

DSÖ ayrıca, tüm kadınların bireysel durumlarını değerlendirip gerekli ilaçları önerebilecek doktorlar veya sağlık çalışanlarının tavsiyelerine uymaya devam etmelerini önerdi.

Ghebreyesus, hamilelik sürecinde, özellikle ilk 3 ayda, tüm ilaçların dikkatli kullanılması gerektiğini ve sağlık uzmanlarının yönlendirmelerine başvurulmasının önemini vurguladı.

Hatırlatmak gerekirse, ABD Başkanı Donald Trump, Tylenol adlı ilacın etkin maddesi olan asetaminofenin hamilelik sırasında kullanımının çocuklarda otizme neden olma olasılığını büyük oranda artırdığını iddia etmişti.