DSÖ, İsrail'in Gözaltına Aldığı Husam Ebu Safiyye Hakkında Endişelerini Dile Getirdi

Dünya Sağlık Örgütü'nden İsrail'e Çağrı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, 27 Aralık tarihinde İsrail tarafından gözaltına alınan Kemal Advan Hastanesi Müdürü Husam Ebu Safiyye hakkında güncel hiçbir bilgiye ulaşılamadığını duyurdu.

Gazze'deki Sağlık Durumu Kritik

Ghebreyesus, İsrail'in Gazze'deki sağlık sistemine yönelik saldırılarının özellikle Kemal Advan Hastanesi üzerinde yarattığı ciddi etkileri vurgulayarak, hastanenin işlevsiz duruma geldiğini hatırlattı. Husam Ebu Safiyye'nin gözaltına alınmasından bu yana güvenliği ve sağlık durumu hakkında bilgi alamadıklarını belirtti.

Ghebreyesus, ''İsrail'e, Safiyye'yi serbest bırakma çağrımızı sürdürüyoruz.'' ifadelerini kullanarak, sağlık hizmetlerine erişimin önündeki engellerin kaldırılması gerektiğine dikkati çekti. Ayrıca, Gazze'deki insanların sağlık hizmetlerine erişim sağlaması için bir ateşkes çağrısında bulundu.

Ghebreyesus'un açıklamaları, sağlık çalışanlarına ve hastanelere yönelik saldırıların son bulması gerektiğine olan inancını pekiştiriyor.