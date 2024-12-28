DSÖ: İsrail'in Havalimanı Saldırısında Yaralanan BM Personeli Tahliye Edildi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail ordusunun Yemen'deki İran destekli Husilerin kontrolündeki Uluslararası Sana Havalimanına düzenlediği saldırıda yaralanan Birleşmiş Milletler (BM) personelini tahliye ettiklerini bildirdi.

Ghebreyesus, BM Dünya Gıda Programı (WFP) kapsamında çalışan BM İnsani Hava Hizmeti personelinin Yemen'den tahliyesi ile ilgili olarak X platformunda bir paylaşım yaptı.

26 Aralık tarihinde yapılan saldırıda yaralanan BM İnsani Hava Hizmeti çalışanlarının tahliye edilerek Ürdün'e ulaştığını belirten Ghebreyesus, yaralıların burada daha iyi tedavi olacağını ifade etti.

Ghebreyesus, "Sivillere ve insani yardım görevlilerine yönelik saldırılar her yerde durdurulmalı." vurgusunda bulunarak, insani krizlerin önlenmesi çağrısında bulundu.