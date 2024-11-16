DSÖ, İsrail Ordusunun Lübnan'daki Sivil Savunma Merkezine Saldırısını Kınadı

İsrail Ordusu ve Lübnan'daki Saldırı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail ordusunun Lübnan'ın doğusundaki Baalbekte bir sivil savunma merkezine düzenlediği saldırıyı kınadı. Bu talihsiz olayda 12 sağlık görevlisi hayatını kaybetti.

Ghebreyesus'tan Açıklama

Ghebreyesus, X üzerinden yaptığı paylaşımda, "Baalbek bölgesindeki Duris kasabasında bulunan Lübnan Sivil Savunma Merkezine yapılan saldırıyı kınıyoruz. Merkez büyük hasar gördü," ifadelerini kullandı. Ayrıca, sağlık hizmetlerine yönelik saldırıların çatışmaların bir parçası haline geldiğini ve bunun her yerde durması gerektiğini vurguladı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın Uyarısı

Lübnan Sağlık Bakanlığı da olayla ilgili bir açıklama yaparak, "Uluslararası toplum, kontrolsüz şiddet kullanarak insani değerleri yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bırakan bu vahim ihlallere son vermekle yükümlüdür," dedi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.