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DSÖ: Kemal Advan Hastanesi'nde 14 Yaralı, Saldırılara Derhal Son Verilmeli!

DSÖ, Kemal Advan Hastanesi'ne yapılan saldırılarda son 48 saatte 14 kişinin yaralandığını açıkladı. Acil ateşkes çağrısı yapıldı.

Yayın Tarihi: 25.11.2024 15:25
Güncelleme Tarihi: 25.11.2024 15:25
DSÖ: Kemal Advan Hastanesi'nde 14 Yaralı, Saldırılara Derhal Son Verilmeli!

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi'ne yönelik devam eden saldırıların sonucu olarak son 48 saatte 14 kişinin daha yaralandığını duyurdu.

Ghebreyesus, hastanedeki durumu aktardığı paylaşımında, "Gazze'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi'ne yönelik devam eden saldırılar, hastane müdürü ve sınırlı sayıda kalan sağlık personeli dahil 14 kişinin yaralanmasına yol açtı. Bu durum içler acısı." ifadelerine yer verdi. Ayrıca, hastanede hala 65 yetişkin, 13 çocuk ile yoğun bakım ünitesinde 8 hastanın bulunduğunu vurguladı.

Genel direktör, hastaneye yapılan saldırıların derhal durdurulması ve insani yardım misyonu için güvenli geçiş sağlanması gerektiğini belirterek, "Sağlık personelin görevlendirilmesi ve kalan hastalar için tıbbi malzemelerin sağlanabilmesi için acil bir ateşkes sağlanmalıdır!" şeklinde uyarıda bulundu.

Dün, Beyt Lahiya'daki Kemal Advan Hastanesi'ne düzenlenen saldırıda hastane müdürü Hüsam Ebu Safiyye ile bazı personel yaralanmıştı. Gazze Şeridi'ndeki hükümet ise hastanenin ve sağlık personelinin İsrail'in hedefinde olduğunu duyurmuştu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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