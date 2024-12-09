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DSÖ: Kemal Advan Hastanesi'ne Saldırılar Kesinlikle Kabul Edilemez

DSÖ, Gazze'deki Kemal Advan Hastanesi'ne yönelik saldırıların kabul edilemez olduğunu vurguladı ve insani yardım çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 09.12.2024 13:16
Güncelleme Tarihi: 09.12.2024 13:16
DSÖ: Kemal Advan Hastanesi'ne Saldırılar Kesinlikle Kabul Edilemez

DSÖ Genel Direktörü'nden Kritik Açıklama

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi’ne yönelik süregelen saldırıların kabul edilemeyeceğini belirtti.

Saldırının Etkileri

Ghebreyesus, sosyal medya platformu X üzerinde yaptığı paylaşımda, hastane müdürünün aktardığı son rapora atıfta bulundu. Rapora göre, 7 Aralık’ta gerçekleşen bombardıman sonucunda sağlık çalışanları ve hastalar arasında daha fazla yaralanma meydana geldi. Ayrıca, hastanede bir yangın çıkarken, elektrik kesintisi yaşandı.

“Kemal Advan Hastanesi’ne yönelik devam eden saldırılar kabul edilemez. Bu, Gazze’nin kuzeyindeki insanları zaten sınırlı olan sağlık hizmetlerinden mahrum bırakıyor.” diyen Ghebreyesus, hastaların, sağlık çalışanlarının ve sağlık tesislerinin korunması gerektiğini vurguladı.

İnsani Yardım Çağrısı

DSÖ Genel Direktörü, düzenli insani yardım sağlanması ve çatışmaların acilen sona erdirilmesi için çağrıda bulundu. Örgüt, İsrail ordusunun 7 Aralık’ta Kemal Advan Hastanesi çevresine düzenlediği bombardmanda toplam 33 kişinin hayatını kaybettiğini de duyurdu.

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