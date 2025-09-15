DSÖ Kongo’da Ebola Aşılamasına Başladı: Bulape’ye İlk 400 Doz Ulaştı

DSÖ, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde sağlık çalışanları ve temaslıları aşılamaya başladı; Bulape'ye ilk 400 doz ulaştı, 45 bin doz daha onaylandı.

Yayın Tarihi: 15.09.2025 10:51
Güncelleme Tarihi: 15.09.2025 10:51
DSÖ Kongo’da Ebola Aşılamasına Başladı: Bulape’ye İlk 400 Doz Ulaştı

DSÖ Kongo’da Ebola Aşılamasına Başladı: Bulape’ye İlk 400 Doz Ulaştı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC)'nde artan Ebola vakalarına karşı sağlık çalışanları ile enfekte bireylerin temaslılarını aşılamaya başladı.

Ulusal basındaki haberlere göre, ulusal stoktaki 2 bin dozluk Ebola aşısının ilk 400 dozu salgının merkezi olan Bulape'ye ulaştırıldı.

Sağlık çalışanları ile enfekte bireylerin temaslılarının aşılanmaya başladığı belirtildi.

Uluslararası Aşı Sağlama Koordinasyon Grubu, yayılmanın kontrol altına alınmasına yardımcı olmak üzere 45 bin doz daha sevkını onayladı.

DSÖ bölge yetkilisi Patrick Otim, salgının genişleyebileceği uyarısında bulunarak, komşu Angola'ya sınır ötesi yayılma riskinin orta düzeyde olduğunu vurguladı.

Yeni Ebola salgını ve vakalar

KDC Sağlık Bakanı Samuel Roger Kamba, 4 Eylül'de yeni bir Ebola salgını olduğunu ilan etmiş, DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus da salgını doğrulamıştı.

Kasai bölgesinde Ebola şüpheli vaka sayısının son bir haftada 28’den 68’e yükseldiği, salgının iki ilçeden dört ilçeye yayıldığı ve geçen hafta 15 olan can kaybı sayısının 16’ya çıktığı açıklanmıştı.

İLGİLİ HABERLER

O ilde Eğitim Desteği Başlıyor: Aylık 2.500 TL'ye Varan Burs ve Başvuru Şartları

Balıkesir'de Ücretsiz Beslenme Paketi Desteği Başvuruları Başladı

MEB ve Bilicra'dan Öğretmenlere Eylül'de %25 Teknoloji İndirimi

Osmaniye Belediyesi'nden 8.000 TL Eğitim Desteği: Başvurular Başladı (4.000+4.000 TL)

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
CHP'nin 38. ve 21. Kurultay İptal Davasında 5. Duruşma Başladı
2
Balıkesir'de Ücretsiz Beslenme Paketi Desteği Başvuruları Başladı
3
Villanova Üniversitesi'nde Silahlı Saldırgan Alarmı
4
Beylikdüzü'nde Feci Kaza: Tır, Motosiklete Çarptı, 1 Kişi Hayatını Kaybetti
5
Mustafa Şen İzmir Eleştirisinde Bulundu: 'Denizi Öldürdüler'
6
Muş Bulanık'ta 3 Ölümlü Silahlı Kavga: 6 Kişi Tutuklandı
7
Netanyahu-Rubio Görüşmesi: Gazze, Sürgün Planı ve Batı Şeria Gündemde

O ilde Eğitim Desteği Başlıyor: Aylık 2.500 TL'ye Varan Burs ve Başvuru Şartları

Balıkesir'de Ücretsiz Beslenme Paketi Desteği Başvuruları Başladı

MEB ve Bilicra'dan Öğretmenlere Eylül'de %25 Teknoloji İndirimi

Milyonluk Kamu İhaleleri: Kütahya, Bartın ve Bursa

Sağlık Bakanlığı'ndan 17 Bin Personel Alımı: Eylül İlanı ve Başvuru Detayları

Sinop ve Karatay Belediyeleri KPSS'li Memur, Zabıta ve İtfaiyeci Alımı Başlıyor

Yargıtay ve Burdur MAKÜ 4/B Personel Alımı — 2024 KPSS (B), Son Başvuru 15 Eylül 2025

Osmaniye Belediyesi'nden 8.000 TL Eğitim Desteği: Başvurular Başladı (4.000+4.000 TL)

Bitlis'te Üç Büyük Yatırım: 112, Yol ve Stadyum İhaleleri Açıldı

İstanbul'da Toplu Taşıma Zammı: Bilet, Metrobüs, Taksi ve Abonman Ücretleri

Garanti BBVA'dan Tekstile 3,5 Trilyonluk Yeşil Finansman Taahhüdü

MEB'den Gastronomi Liseleri: İstanbul ve Erzurum'da Geleceğin Şefleri Yetişiyor