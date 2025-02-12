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DSÖ: Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki Savaş, Sağlık Hizmetlerine Erişimi Zorlaştırıyor

DSÖ, KDC'deki çatışmalar sonucu halkın sağlık hizmetlerine erişimde büyük zorluklar yaşadığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 12.02.2025 18:53
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 18:53
DSÖ: Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki Savaş, Sağlık Hizmetlerine Erişimi Zorlaştırıyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) süregelen çatışmaların halkın sağlık hizmetlerine ulaşımını zorlaştırdığını vurguladı.

DSÖ'nün haftalık basın toplantısında konuşan Ghebreyesus, KDC'nin doğusunda yaşanan artan şiddetin, önemli can kayıpları, yaralanmalar, yerinden edilmelere ve kritik sağlık altyapısının yıkımına neden olduğunu belirtti. Ghebreyesus, "900'den fazla ölüm ve 4 binden fazla yaralanma bildirildi." ifadelerini kullandı.

Kuzey-Kivu ve Güney-Kivu eyaletlerinde sağlık hizmetlerine ihtiyaç duyan insanların yalnızca 3'te 1'inin bu hizmetlerden yararlanabildiğini aktaran Ghebreyesus, hamile kadınların güvenli doğum için gerekli sağlık tesislerine ulaşmanın hayati önem taşıdığını ifade etti.

Ayrıca, KDC'de M çiçeği virüsü (Mpox) ve kolera gibi bulaşıcı hastalık tehditlerinin arttığına dikkat çeken Ghebreyesus, "Hastaneler ve morglar dolup taştı. Bazı sağlık çalışanları kaçmak zorunda kalırken, diğerleri günlerdir aralıksız çalışıyor." dedi.

KDC'deki Çatışmalar ve Yerinden Edilme Olayları

KDC'nin doğusundaki çatışmalar, yılbaşından bu yana 500 binden fazla kişinin yerinden edilmesine yol açtı. Birleşmiş Milletler (BM), Goma şehrinin kontrolü için çıkan çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısının 3 bine yaklaştığını bildirdi.

Bölgedeki pek çok köy ve kasabayı kontrol altına alan isyancı grup M23, son olarak Kuzey-Kivu eyaletinin başkenti Goma'yı ele geçirdi. M23'ün kendi tarafında bir ateşkes ilan etmesi üzerine KDC hükümeti, "İsyancıların tek taraflı ateşkes ilanı yanıltıcı propaganda" diyerek çatışmaların devam ettiğine dikkat çekti.

BM ve KDC, M23'e destek vermekle suçladığı Ruanda ise bu iddiaları şiddetle reddediyor. KDC'nin doğusunda güvenliğin sağlanması amacıyla 23 Mart 2009'da imzalanan barış anlaşmasının bozulmasıyla "23 Mart Hareketi" adı altında ortaya çıkan grup, daha sonra M23 olarak anılmaya başlandı. M23, büyük ölçüde Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame'nin kabilesi olan Tutsilerden oluşmaktadır.

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